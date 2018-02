Partidos Políticos participaron en Foro de Innovación

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad fue sede del evento denominado Foro De Innovación – Partidos Políticos y Agenda de Innovación: Elecciones 2018, organizado por el Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil Organizada – CREEAS, con el objetivo de lograr el desarrollo de La Libertad, para convertirla en la más innovadora del país.

El CREEAS, promovido por el Grupo Impulsor del Ecosistema de Innovación de La Libertad, es una alianza estratégica conformada por 26 instituciones líderes de la región, entre públicas y privadas, a fin de promover e implementar acciones público privadas, para el desarrollo sostenible de La Libertad, a través de la innovación; ya que la articulación del sector público y privado juegan un rol fundamental para la dinamización de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el país.

Es por eso que dicho evento contó con la participación con los representantes de los diferentes partidos políticos que aspiran a los distintos cargos municipales y regionales. Entre ellos estuvieron: el secretario general del partido de Acción Popular en La Libertad, Yuri Armas Peña; el candidato a gobernador regional de la Libertad por el partido Alianza Para el Progreso, Manuel Llempén Coronel; El pre candidato a alcaldía provincial por el Partido Aprista Peruano, Paul Rodríguez ; el pre candidato a alcaldía provincial por el Movimiento Regional para el Desarrollo con Seguridad y Honradez, Ismael Iglesias; y la pre candidata a la vice gobernación de la región La Libertad por el partido Todos por el Perú, Verónica Torres.

Todos ellos opinaron y dieron a conocer sus perspectivas acerca del proceso de innovación que se debería hacer en la región además dar a conocer algunas sus propuestas dentro de este eje temático.

Este evento también tuvo como moderadora a la Fundadora del Centro de Innovación de IPAE, Maite Vizcarra, quien es además especialista en tecnología e innovación con más de 15 años de experiencia diseñando y ejecutando proyectos de desarrollo local y en América Latina y dio una introducción y resaltó la importancia de que los partidos políticos puedan trabajar en innovación y tener a los medios de comunicación como una parte importante debido a que hoy en día, la política se ha trasladado también a las redes sociales

Cabe resaltar que este evento sirvió también para que los participantes puedan dar a conocer muchas las propuestas que los partidos políticos ofrecen en caso lleguen a ocupar un cargo político.

Yuri Armas, por ejemplo, resaltó que en nuestra región el 60 % de votantes son menores a los 24 años dentro de los cuales solo un 5 % maneja el idioma del inglés por eso que se espera que para el 2050 todos puedan manejar esta lengua sin ningún problema, además dijo se espera crear un gobierno digital para interactuar con la gente y así se pueda evaluar la gestión y así eliminar la corrupción. Finalmente, enfatizó que todos los candidatos hablan de pobreza, educación, salud, pero solo para sus discursos políticos; sin embargo, no saben hacer algo concreto para revertir la situación.

Por otro lado, Manuel Llempén resaltó los tres principios de su partido: ser Humanista, democrático y descentralista y bajo esto se pueda eliminar las brechas sociales que nos aquejan, además habló de la importancia de trabajar con el sector privado y crear un plan de trabajo a largo tiempo.

Por su parte, Paul Rodríguez indicó que nuestra ciudad sigue teniendo problemas de gestión es por eso que hasta ahora no se puede mejorar los temas de salud, educación y pobreza. “Tenemos altos índices de anemia, y no se ha hecho nada. Debemos promover la innovación y que no solo se quede en discurso”, finalizó.

En su participación, Verónica Torres, dijo que se espera trabajar con los nuevos talentos para lograr la innovación, además de lamentar que nos falta capacidad educativa para mejorar. “Nos falta digitalización en las escuelas, cambiar el sistema educativo que ya está desfasado, pero para esto se necesita un líder de esperar que pueda hacer esos cambios”, afirmó.

Por último, Ismael Iglesias, resaltó la importancia mejorar la digitalización en la parte sierra y trabajar con los operadores móviles para lograr una mejor conexión.

Finalmente, se resaltó que luego de esto se busca trabajar bajo cinco puntos primordiales: consolidar la institucionalidad de la innovación, promover una visión de conjunto rompiendo modelos convencionales de desarrollo, diseñar e impulsar un nuevo modelo económico regional basado en el conocimiento, generar alianzas estratégicas entre los actores principales del desarrollo e impulsar propuestas de desarrollo de abajo hacia arriba.