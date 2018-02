ENTREVISTA – “El 11 de marzo se conocerá oficialmente quiénes serán los candidatos del APRA”

Panorama Cajamarquino conversó con Roberto Canto, militante aprista, exsecretario general y exregidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sobre la crisis política que vive el país. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Qué nos puede decir sobre la crisis política en el país?

– La crisis política no es reciente, tiene ya algunos años, inclusive si usted recuerda en los 90 la antipolítica de (Alberto) Fujimori lo convierte a él en presidente y si tenemos ahora una crisis inclusive del fujimorismo, son las crisis del propio Fujimori que creo al desacreditar a toda la clase política durante los 90. Desgraciadamente después hemos tenido una serie de gobiernos que no han logrado hacer que la población tenga sus expectativas logradas, como en el gobierno de (Alan) García donde crecíamos al 7 % y los otros gobiernos han sido de crecimiento mediocre, inclusive en este gobierno de (Pedro Pablo) Kuczynski (PPK) con un crecimiento de apenas 2 %, no satisface las expectativas de la población y eso hace cada vez que la crisis se ahonde, porque no estamos encontrando nuestra razón de ser que es solucionar los problemas de la gente.

– ¿Cuando usted hace este análisis están incluido los gobiernos de Alan García?

– Claro, en parte sí, porque si bien es cierto se creció mucho, se creció bastante, hubo años en que se creció 9 %, pese a que el mundo decrecía, pese a que el mundo estaba bajo crecimiento negativo, nosotros teníamos un crecimiento positivo, pero no hubo de repente un acercamiento hacia la población, no hubo una empatía hacia la población, solamente se creyó en cifras, se creyó en las cifras macroeconómicas, se redujo la pobreza 20 puntos, pero no logramos tener ese acercamiento que se traduzca en un mejor sentimiento hacia la población, eso aunado a que durante cinco años del humalismo se dedicaron solo a destruirnos, el resultado es tener el 5 % lastimoso en una elección como el 2016.

– ¿Ese 5 % es un costo político desastroso, lo siguen analizando al interior del APRA?

– Claro, se analiza mucho, porque no se entiende cómo, si nuestro segundo gobierno, ya olvidando nuestro primer gobierno que fue un desastre, pero tampoco hay que decirlo mucho, pero si el segundo gobierno que está más fresco en la memoria de la gente, donde reducimos la pobreza 20 %, donde hicimos que el Perú crezca de 7.5 % a 9 %, donde se generan dos millones de empleos y se sentía un bienestar en el país, bienestar en la economía, no hayamos podido hacer un clic con la población y hayamos pasado a un 5 % de resultado electoral, pues algo mal hemos hecho y eso quiere decir que se ha gobernado prácticamente de espaldas.

DISCREPANCIAS

– ¿Las últimas cosas vistas en el Congreso entre Mauricio Mulder, Jorge Del Castillo y Luciana León, a qué se deben?

– Creo que son discrepancias naturales, porque si al interior del partido no existieran discrepancias, entonces el partido estaría muerto, son discrepancias normales y naturales.

– Pero son un partido, según ustedes, muy disciplinado.

– Yo no estaba de acuerdo tampoco que una Convención Nacional le diga a los congresistas cómo votar, porque los legisladores no tienen voto imperativo, nadie puede obligarlos a cómo votar, yo creo que independientemente de que representen al APRA, son parlamentarios que representan al partido en el Congreso, son congresistas de todos los peruanos, no son solo de los apristas, entonces tienen que votar en función de lo que ellos crean que es mejor para todos los peruanos. Definitivamente imponerles una forma de votar me pareció una mala idea, pero así son los acuerdos y creo que son desavenencias normales, eso ocurre en todo grupo que mantiene una actividad política viva.

EXPULSIÓN O

SUSPENSIÓN

– Sin embargo, se ha pedido la expulsión o suspensión por no votar por la vacancia de PPK.

– Sí se ha pedido, pero no creo que prospere, Mulder y Del Castillo son dos compañeros que han hecho mucho por el partido y una expulsión no sé, sería descabellado, no creo que prospere.

– ¿Ya pasó entonces la marea?

– Finalmente ya se están limando las asperezas, ya tenemos un nuevo secretario general que es el compañero Elías Rodríguez, con quien hemos estado el fin de semana en Contumazá (Cajamarca) y tratando de reorganizar nuevamente el partido en reuniones muy copiosas y, caramba, seguimos adelante, las diferencias son diferencias por un momento, pero el APRA trasciende personas, trasciende fechas.

– ¿En el caso de Javier Barreda que fue secretario general del APRA y Abel Salinas, que ahora integran el Gabinete de Mercedes Aráoz, sÍ han sido expulsados?

– En realidad no, porque tanto Javier como el compañero Salinas presentaron una carta solicitando suspensión de sus derechos y deberes partidarios, previa a su juramentación, entonces si es que ya estaban con sus derechos suspendidos, digamos como alguien que no tiene derechos, entonces cómo lo van expulsar. Sin embargo, sé que eso todavía se está ventilando en la secretaría de disciplina del partido, pero no creo que llegue a mucho, finalmente a ellos los han llamado por su capacidad profesional y técnica, y el ser aprista tampoco incluye que deberían estar amarrados a una cueva, si es que el Gobierno les da a ellos el privilegio de trabajar para el país, a nosotros solo nos queda esperar que como apristas hagan un buen trabajo y estoy seguro que así lo harán porque son grandes profesionales.

CANDIDATOS

DEL APRA

– ¿Estamos en un año electoral, ya definieron precandidatos?

– El viernes (23 de febrero) estamos viajando a Trujillo, en donde vamos a tener una reunión el sábado (hoy) con nuestros dirigentes nacionales y algunos compañeros que han mostrado la intención de postular a la alcaldía provincial o al gobierno regional. Creo que después de esa reunión podríamos ya anunciar a los precandidatos.

– ¿Están evaluando?

– Sí, estamos todavía en una etapa de evaluación, inclusive estamos evaluando invitar a algunas personalidades de Cajamarca que quieran participar con el partido, pero por el momento estamos evaluando algunas posibilidades de personas que también han presentado una intención de postular con nosotros al interior del partido, y con las puertas abiertas, totalmente abiertas, estamos evaluando este fin de semana en Trujillo, claro que se va a celebrar la fraternidad, vamos a provechar esa oportunidad para evaluar y creo que la próxima semana ya deberíamos tener, por lo menos, los nombres de los precandidatos, en tanto que el 11 de marzo habrá una convención regional del partido en donde ya definiríamos las candidaturas.

– ¿Conoce quienes quieren ser precandidatos?

– Sí, yo conozco quiénes son.

– ¿Puede dar nombres?

– No, es que haría muy mal en decirlo, porque todavía estamos trabajándolo al interno. Pero son compañeros, son gente de Cajamarca muy importantes que seguramente van cumplir un rol muy importante en las elecciones de este año. Lo que sí le puedo decir es que no soy yo.

– ¿No tiene ninguna aspiración de ser candidato?

– No, por el momento no.

– Pero no lo descarta.

– Descartado totalmente, no voy a postular en esta oportunidad, pero tengo la suerte de que el partido nos está convocando para evaluar las posibilidades de los posibles candidatos que nos representarán este año.

– El 11 de marzo se conocerán los candidatos oficiales del APRA de Cajamarca.

– Sí, el 11 de marzo, en la convención regional se conocerán quiénes serán nuestros candidatos oficialmente, pero los precandidatos el próximo lunes (26 de febrero) ya podríamos nombrarlos, por lo menos para la municipalidad provincial.