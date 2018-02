Carlos Vásquez no quiere ser regidor

Muchos ven la oportunidad de ser regidor como algo grande; sin embargo, para el alcalde de Víctor Larco, Carlos Vásquez Llamo, esto no es así, pues afirma que sus aspiraciones son para ser alcalde de Trujillo, más no regidor.

“He aprendido muchas cosas en mi gestión, regidor no quiero ser ahora, pero me gustaría evaluar otras oportunidades, ya que como regidor no tendría mucho espacio, pienso que estar sentado en una sesión es muy distinto a ejecutar cosas”, aseveró Vásquez.

Asimismo, Llamo afirmó que su primera opción es representar a su partido, Alianza Para el Progreso (APP), como candidato provincial.

Cabe resaltar, que hoy se efectuará la convención democrática de Alianza Para el Progreso, con la intención de tener listas únicas para las elecciones regionales y municipales.