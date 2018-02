ENTREVISTA – “Hemos ejecutado obras importantes en el campo y este año lo haremos en la ciudad”

Panorama Cajamarquino conversó con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, Edy Benavides Ruiz, sobre sus tres años de gestión. En la siguiente entrevista, en su primera parte, detalló los logros de su administración edil, también a qué es lo que le falta hacer y cuáles han sido sus obras de impacto para esta pujante provincia cajamarquina. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿A tres años y dos meses de gestión, se siente satisfecho o hay algo pendiente que no ha hecho?

– En efecto, nosotros iniciamos nuestro gobierno el 1 de enero del 2015, entramos con la intención de trabajar arduamente por nuestra provincia, de todas maneras nos hemos encontrado con temas difíciles de los gobiernos anteriores con obras mal ejecutadas, abandonadas, temas de arbitraje, esto nos quitó algo de medio año para poder establecernos y poder trabajar en este periodo y hemos ido evolucionando.

Hemos empezado bajo con la capacidad de gasto en el 2015, el 2016 íbamos incrementando y muy orgullosamente podemos decir que en el 2017 hemos tenido una capacidad de gasto muy importante que pasa el 90 %, que estamos en tercer lugar dentro de la región. En el 2016, si no me equivoco, estuvimos en el primer lugar con capacidad de gasto, es decir que hemos gastado nuestros recursos en más de 50 y tantos proyectos y durante nuestra gestión son más de 60 obras que estamos ejecutando y seguimos licitando proyectos en las diversas comunidades. Bueno, en la ciudad debo reconocer que no hemos hecho mucho.

– ¿Piensa hacer algo este año?

– Este año esperamos hacer pistas y veredas, pavimentos, nuestra planta de tratamiento que es un proyecto que está en Mi Vivienda en su última etapa para lograr el financiamiento; y por primera vez en nuestra provincia, y porque no decirlo en toda la región, quizás en el país, en el sur he visto este tipo de proyectos, es que tenemos un proyecto aprobado de pavimento de asfaltado de nuestra ciudad Bambamarca a un centro poblado.

EN LLAUCÁN

– ¿Cuál es ese centro poblado?

– Es el centro poblado Llaucán, que es un valle muy hermoso y que se merece y que ojalá nosotros podamos ejecutar este proyecto de asfaltado, de la carretera Bambamarca a Llaucán.

– ¿Se pude decir que es la obra de impacto?

– Diría que los proyectos de impacto en mi gobierno sería la planta de tratamiento de agua, porque nuestra ciudad de Bambamarca por más de 40 y tantos años los de la ciudad hemos estado tomando agua no potabilizada, hay que darle un tratamiento adecuado y bueno hoy con este proyecto ya nuestra ciudad de Bambamarca tendría la suerte de consumir agua tratada, agua potable y esperamos que en nuestro gobierno podamos ejecutarlo porque pasa los 13 millones de soles.

– ¿Qué es lo que no ha podido concretar en su gestión?

– Bueno, nos falta algunos proyectos como es la Casa del Adulto Mayor que está en expediente técnico, quizás no lo podamos lograr, pero tenemos esa fuerza de poder lograrlo y ejecutarlo este año, no es mucho presupuesto, ojalá con lo que nos llegue este año; además, hay otros proyectos de asfaltado que están de Bambamarca a San Juan de la Camaca, de Bambamarca a Huangamarca, que son centros poblados. También estamos muy preocupados en el tema de la construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos.

– Pero eso viene de años.

– Sí, viene desde hace años que ningún gobierno ha podido hacerlo, estamos en el proceso de comprar el área de terreno que es algo de siete Hectáreas para de una vez solucionar este tema, el tratamiento de la basura en nuestra ciudad de Bambamarca.

El gobierno anterior nos ha dejado un proyecto ejecutado de planta de tratamiento de residuos sólidos, pero que no sirve, ue está cayéndose a pedazos, la misma población nos exigió que allí no se utilice porque había bastante gallinazo por el tema de la basura, no había la licencia social, lo que queremos nosotros es cerrar ese proyecto y hacerlo con lo que ya estamos encaminando esta planta de tratamiento de residuos sólidos.

SE TRUNCÓ

LA PTAR

– ¿Tienen algún proyecto de aguas residuales?

– Es algo que también debo resaltar y que debe saber la población, es la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que no es nuestra responsabilidad, pero que es un proyecto complementario al proyecto que hizo acá el gobierno regional de agua y desagüe en esta parte de la ciudad y cuyo costo es de más de 30 millones dentro de nuestra provincia, ejecutado por BM3, una empresa, como es la planta de tratamiento de aguas residuales que no se ha hecho.

– ¿Ha quedado truncada esa obra?

– Ha quedado truncada y que es una preocupación muy grande que he tenido durante estos tres años, porque la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) esta tras nuestro, nos está sancionando con UIT porque las aguas residuales están yendo al río, entonces qué hacer, no puedo yo intervenir porque es un proyecto del gobierno regional, cuanto quisiéramos intervenir, nosotros incluso nos planteamos un proyecto de las pistas y veredas de la ciudad que está un desastre, están totalmente destrozadas y que BM3 nos dejó así, no puedo intervenir porque sigue ese proyecto, todavía no se cierra, porque no han hecho la planta de tratamiento de aguas residuales.

– ¿Es una decepción del pueblo y su gestión por esta obra dejada sin concluir por el gobierno regional?

– Sí, totalmente, la población, si usted pregunta ahí por el tema del agua y desagüe de Bambamarca, le van a dar respuestas muy negativas, porque aparte de que han destrozado las calles, el proyecto no se ha culminado, incluso el tema Bellavista que también es un proyecto complementario, a parte de los 30 millones, el gobierno regional está haciendo un proyecto de la captación de Bellavista que va a venir a Bambamarca, también es un proyecto que hasta ahora no se culmina. Entonces eso nos ata de manos para poder avanzar, porque no son proyectos de responsabilidad de nuestra entidad como unidad ejecutora, sino el gobierno regional.

SEGUIMOS

AVANZANDO

– ¿Pero eso no quiere decir que usted se detenga de hacer proyectos?

– De todas maneras nosotros seguimos avanzando, este año nosotros vamos a dedicarnos exclusivamente a ejecutar proyectos en la zona urbana, todo lo que son pavimentos, hay calles importantes que vamos a pavimentar y Dios quiera el Gobierno y el Estado nos de presupuesto.

– ¿Cuántos proyectos tienen aprobados como municipalidad provincial?

– Mire, nosotros tenemos como 30 proyectos aprobados, si sumamos sus presupuestos de estos más de 30 proyectos que están listos solamente para licitar y ejecutar, si sumamos, yo necesito entre 70 y 80 millones de soles.

Cuánto nos llega para obras, 17 a 18 millones de soles, jalando del Foncomun algo pongamos que llega a 25 millones, mire cuánto nos falta de dinero para poder cumplir con la ejecución de esto proyectos importantes, que nos son cualquier proyectos, son proyectos en educación, en riego tecnificado, nuestro gobierno ha tenido esa voluntad de intervenir en estas áreas que no se ha hecho, hemos hecho algunos canales de irrigación, pero tenemos dos proyectos importantes de riego tecnificado que pasan los dos millones y medio de soles, esos proyectos son importantes que se deben ejecutar, pero lamentablemente el presupuesto no nos permite.

OBRAS EN

EL CAMPO

– Por lo que me dice usted, en su gestión le ha dado mucha importancia a las obras en el campo.

– Aparte de lo que le he dicho, nos sentimos muy orgullosos de que nuestro gobierno ha invertido en agricultura, en ganadería, nuestros hermanos campesinos tienen en las partes altas las tierras más fértiles que podamos tener en la región, y nuestros hermanos campesinos lo único que necesitaban era las herramientas de trabajo como son tractores y un apoyo, un asesoramiento técnico y con algo de semillas, hemos logrado avanzar, hemos dado un pasito, hemos donado cinco tractores agrícolas a las comunidades, estamos dando semillas de papa para que puedan producir, en las partes altas cientos de tierras fértiles no se podían preparar con la yunta, pero hoy con los tractores que tenemos arriba y vamos a comprar este año tres tractores más.

– ¿Con esto habrá mayor producción?

– Ya las tierras están preparadas para sembrar productos importantes, no solo la papa, ahora se está sembrando quinua, maca, hay una producción extraordinaria y cerca de esas tierras fértiles está Conga, quizás es un tema que no queremos levantar polvareda, pero allí están la lagunas de Conga, esas tierras con la producción que podrían lograr, nuestros hermanos campesinos tendrían lo suficiente para poder subsistir y poder ganar mucho dinero. Lo único que necesita el campesino es asociarlos, asesorarlos y darles financiamiento básico para que puedan desarrollar.

INVIRTIENDO

EN EDUCACIÓN

– ¿En cuanto a educación que ha hecho su gestión?

– En mi gobierno hay que resaltarlo, es que por fin estamos invirtiendo en educación en las partes más olvidadas de nuestra provincia, nosotros cuando entramos encontramos escuelas de tierra y todavía los niños sentados entre tablas y adobes y las paredes rajándose porque eran de tapial o material rústico.

Hemos hecho escuelas y como ahora ya hay energía eléctrica, estas escuelitas, aparte de tener una infraestructura moderna con las aulas y el mobiliario apropiado, estos niños, a más 3 mil 800 metros de altura en que viven, tienen sus computadoras para tener una educación de calidad que no tiene nada que envidiar a la ciudad. Imagínese ese panorama cuando un niño, una niña vea en su aula una computadora y el maestro le empiece a brindar clases de computación, etc. Estamos dando pasos para lograr esa igualdad, tanto en educación, en salud también estamos haciendo postas médicas, colegios secundarios, en escuelas primarias que estamos haciendo plataformas con cobertura para el tema del sol para los alumnos, nos sentimos orgullosos de haber servido a nuestra provincia y nos queda diez meses de gestión y proyectos programados muy importantes.

AGUA Y

DESAGÜE

– ¿Ha concretados proyectos de agua y desagüe?

– El tema de agua y saneamiento para nosotros ha sido muy importante esta experiencia, porque por fin hemos hecho proyectos que ya no hay nada que envidiar a la ciudad, porque ahora los proyectos de saneamiento ya no agua potable en tu caño y tu letrina que era simple, ahora no, ahora tenemos tu agua, tu caño y tu unidad básica que comprende tu wáter, tu ducha y tu lavatorio, nos sentimos muy orgullosos de haber ejecutado estos proyectos y seguimos ejecutando proyectos porque estamos dando pasos muy importantes para lograr por fin la igualdad en todos los aspectos de la sociedad, del campo y de la ciudad, en todos los servicios que todo gobierno puede dar en toda nuestra provincia.