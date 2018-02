Los jóvenes apristas están preparados para hacer brillar la estrella

En los últimos tiempos el partido Alianza Popular Revolucionaria América ha perdido las elecciones en la Ciudad de la Eterna Primavera; sin embargo, en elecciones próximas los apristas piensan volver al poder. “La población aún apoya al partido, es cierto que nos hemos alejado, pero las autoridades que han estado en el poder han defraudo a la población, porque no tienen capacidad de gestión y los precandidatos del partido cuentan con una amplia experiencia”, manifestó la Secretaria de Asistentado Social Juventud Aprista Peruano, Astrid Marquina Gallarreta.

La juventud no se siente muy identificado con el partido Aprista, por ese motivo la juventud de partido Aprista Peruano viene organizando talleres o simposios de manera aislada del partido, para que así los jóvenes vuelvan a inmiscuirse en la política. “El primer foro no lo vinculamos al partido, porque no queríamos que sea vea direccionado y por miedo a que los jóvenes no quieran participar o piensen que los queremos adoctrinar, pero la preocupación de la juventud Aprista va más allá del partido, queremos invitar a los jóvenes que participen en política y conozcan la realidad nacional”, manifestó Astrid.

Asimismo, aseveró que los jóvenes se han alejado de la política porque lo asocian de manera automática con corrupción, pero ellos tienen que entender que alejándose la política las cosas empeoraran, la solución es integrarse y buscar propuestas en beneficio del pueblo.

Además, Astrid Marquina considera que el aprismo fue perdiendo peso en la juventud, porque los políticos con más experiencia en el partido no hicieron escuela; sin embargo, los pocos jóvenes Apristas quieren volver hacer brillar esa estrella de Víctor Raúl Haya de la Torre.