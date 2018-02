Totalmente disconformes se encuentran los trujillanos por el desempeño que vienen realizando los agentes de Seguridad Ciudadana, quienes al parecer no están capacitados para la lucha contra la delincuencia. Y así lo hizo saber el alcalde vecinal, José Ferradas, quien no dudó en expresar su malestar ante esta situación.

“Serenazgo no está cumpliendo una labor muy adecuada, no está muy bien preparado, hay muchas quejas de los vecinos respecto a que los serenos no están preparados para trabajar. Pareciera que no hubiera un filtro adecuado (al momento de contratarlos)”, enfatizó.

Asimismo, Ferradas expresó su preocupación por el insuficiente número de policías en el centro de Trujillo, lo cual permitió que la delincuencia vuelva a tomar protagonismo estos últimos días.

También refirió que los moradores reciben capacitaciones de los agentes en cómo cuidarse y repeler al hampa, aunque pidió que estas charlas “no queden en reuniones” y que la Policía “debe involucrarse en cada territorio vecinal” para estar más cerca de los ciudadanos.