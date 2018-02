EsSalud se pronuncia ante paro anunciado por el sindicato de médicos

Ante el paro nacional anunciado por el sindicato de médicos para los días 26 y 27 de febrero, exponemos a nuestros lectores, el comunicado del Seguro Social de Salud – EsSalud informando a sus asegurados lo siguiente:

“Para evitar que nuestros asegurados resulten perjudicados, se ha implementado un plan de contingencia que garantiza los servicios de salud en las diversas áreas como emergencia, consulta externa y hospitalización.

Uno de los principales reclamos de los sindicatos, ha sido mejorar las condiciones laborales del personal asistencial, sobre este punto, EsSalud viene desarrollando esfuerzos constantes a fin de optimizar los recursos económicos y materiales que permitan dotar a sus colaboradores de las herramientas, equipos, medicamentos e infraestructura necesarias.

Actualmente, no se ha instaurado ningún proceso de negociación colectiva, por lo que los reclamos sindicales están siendo atendidos en un escenario de reuniones y mesas de trabajo a iniciativa de la gestión del Gabriel del Castillo Mory.

En ese contexto, la actual gestión viene promoviendo una propuesta de mejora en la escala salarial, la cual responde a criterios técnicos y busca beneficiar a todos los trabajadores sin distinción (asistenciales y personal administrativo).

Respecto al personal médico, esta propuesta busca corregir la distancia remunerativa entre los niveles I y V, a fin de brindar incentivos para que los médicos más experimentados se mantengan en la institución. Por ejemplo, el porcentaje propuesto para el nivel V de los profesionales médicos es de 12.9 % de la remuneración anual.

Esta propuesta, ha sido informada a los sindicatos oportunamente y debe ser consensuada con ellos; para posteriormente ser elevada al Consejo Directivo de EsSalud y al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) para su aprobación final.

En mérito a las políticas de puertas abiertas y diálogo, esta gestión ha otorgado una serie de beneficios a todos sus colaboradores, tales como: una bonificación extraordinaria de S/ 1 600 y S/ 2 083 soles por concepto de uniforme, escolaridad, canasta navideña, entre otros.

Asimismo, esta gestión ha puesto en marcha una agresiva política anticorrupción con la creación de la Oficina de Integridad, la cual se encarga de recoger y tramitar todas las denuncias que afectan los servicios de salud a los asegurados.

Estas acciones son una clara muestra de que la actual gestión busca mejorar los servicios de salud para los cerca de 11 millones de asegurados. Por ello, exhortamos a los médicos a no acatar esta medida de fuerza, no sólo por no contar con el respaldo legal correspondiente, si no con la finalidad de no perjudicar la atención a nuestros asegurados”.