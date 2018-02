Siete de cada diez trabajadores no gozan de beneficios

Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la informalidad laboral en la región es del 70%; es decir siete de cada diez trabajadores no tienen beneficios laborales.

“El hecho de que un trabajador no esté en planilla afecta todos los derechos, porque cuando un trabajador no está en planilla es invisible y no accede a una remuneración justa, no accede a una jornada que garantice condiciones adecuadas, no accede a prestaciones de salud y obviamente no es declarado para la seguridad social”, advirtió la jefa de Sunafil, Sylvia Cáceres.

Eso deja al obrero o empleado en una abierta desprotección y a ser víctima de una serie de abusos por parte del empleador.

A diciembre de 2016, según el Instituto Nacional de Estadístiva e Informática (Inei), en La Libertad existían 14,539 empresas formalizadas, de las cuales el 99% son Micro y Pequeñas Empresas (Mypes). Además, el ingreso promedio mensual de un liberteño era de S/ 1,203.8

Cabe indicar que de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada de la región (945,852 personas), el 30 % se dedica a servicios, el 24.7% al sector agropecuario y el 17.4 % al comercio