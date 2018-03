COLUMNA EL PUCHERITO – Van apareciendo como arte de magia

Hola cajachitos, iniciamos el tercer mes del año en el plano local, municipal se quieren hacer bien las cosas, sin embargo me parece que faltara tiempo para que la gestión edil actual pueda mejorar los aun graves problemas de la ciudad.

En el plano regional la coshanga sí que es para preocuparse obras que han sido dejadas a medio camino, en ocho años la balanza pesa más en desaciertos que aciertos, siguen sin terminarse los hospitales del que tanto hablaron al inicio de la gestión con Goyo en la presidencia, en fin será el pueblo quien juzgue y califique la gestión tanto municipal como regional y, el buen o mal pago a esas gestiones serán las urnas en el mes de Octubre.

Así llegamos prácticamente al año electoral, acabado el carnaval se han empezado a vocearse los pre candidatos y candidatos, Cajamarca ha recibido visitas de algunos políticos líderes de agrupaciones inaugurando locales y, como siempre todos hablan de honestidad y lucha contra la corrupción.

Sin duda vamos a tener una buena cantidad de candidatos tanto para la región como para la municipalidad, todos están ofreciendo como siempre el oro y el moro, hay promesas a por doquier, recién estamos en la partida de la campaña pero así se ven, y se escuchan las promesas electorales.

Pero como ha dicho Edy Benavides, alcalde provincial de Hualgayoc – Bambamarca este 2018 en el plano electoral habrá muchas sorpresas, porque se nota algunas encontrones por no decir divisiones al interior de algunos grupos políticos, otros han migrado de un partido a otro, se han acomodado y, otros están buscando vientres de alquiler.

La campaña de juro que va ser intensa los últimos tres meses antes de octubre, esta vez la población debe escuchar detenidamente las propuestas, si es que las hubiera, Cajamarca ya no está para más experimentos con candidatos de últimos momento, Cajamarca no quiere cuatro años más de atraso, queremos autoridades, líderes que realmente tengan capacidad de gestión y estadistas, no improvisados, no aventureros, basta ya y, eso también es responsabilidad de los cajamarquinos que tenemos que optar por los mejores candidatos, de lo contrario como dice el cholo Lolo pobre de mí Cajamarca y que nos agarren confesados.

Están advertidos mi cajachitos, no permitan que nos traten como corderitos, no permitan más engaños de embaucadores, en ustedes está la responsabilidad con su voto optar por nuevos nortes para encaminar a Cajamarca en el camino del progreso y el desarrollo.