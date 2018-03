ENTREVISTA -“En las elecciones de este año, municipales y regionales, vamos a tener muchas sorpresas”

En esta segunda parte de la larga entrevista que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, Edy Benavides Ruiz, concedió al diario Panorama Cajamarquino, habla sobre su posición en torno a la actividad minera, indicando que lo tiene claro: “No más expansión minera”. También se refiere a su futuro político y si será o no candidato a la Gobernación Regional de Cajamarca. “Tomaré una decisión en marzo, a fines de marzo”, remarcó el burgomaestre. A continuaciónsus declaraciones:

– Se conoció al ganador de la licitación para la explotación del proyecto minero Michiquillay. ¿Qué piensa al respecto?

– Bueno, nuestra lucha contra Conga fue sustentada, en mi gobierno la lucha ambiental la hemos hecho desde nuestro espacio, en algún momento encabezamos la lucha social como dirigente entre el 2011, 2012 y 2013, desde nuestro espacio como dirigente social. Hoy como alcalde tenemos la oportunidad de decir no a la minería, no a la expansión minera, pero sustentado y cual es la alternativa para esas actividades extractivas que hacen daño.

– ¿Entonces está claro, no más expansión minera?

– En nuestra provincia lo tenemos clarito, no más expansión minera, ya no hay espacio para la explotación minera y, más aún a tajo abierto, tenemos ya un estudio técnico-legal para la no expansión minera en la provincia, no en la región, sino en la provincia. Muchos alcaldes deben hacer estos estudios y poder sustentar, si yo digo algo no, por qué, y cuál es la alternativa a esa actividad.

– Estamos de acuerdo en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, pero muchos se aprovecharon de este discurso y ahora son autoridades y dijeron que iban a luchar hasta el último. Pero vea como está la región en ocho años de gobierno de la izquierda, del MAS.

– Sí, la misma sociedad, las mismas comunidades han entendido eso, no queríamos nosotros entrar a ese saco; por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho muchísimo de acuerdo a lo que nosotros teníamos ese discurso, en tres años hemos demostrado que nosotros sí podemos cambiar la alternativa de que nos hace daño al tema ambiental por otras actividades como es la agricultura, la piscicultura en las mismas lagunas de Conga que querían explotar, nosotros hemos creado ahí asociaciones de piscicultores, hay dos comunidades que están en la zona de influencia de Conga que se han asociado, nosotros los hemos asesorado y ahora vaya a ver hay jabas flotantes ahí de crianza de truchas y que ganan dinero los hermanos, entonces tenemos que dar esas alternativas, no ser tercos y decir no, pero no hay una alternativa.

– Ocho años de gobierno del MAS en que realmente la economía está en recesión, es más, estamos en los primeros lugares de pobreza. ¿Qué ha pasado con la izquierda, no hubo la capacidad de gestión, solo se prometió, hubo discurso pero no se concretó en obras y desarrollo?

– Yo diría que sí hay resultados negativos, esos personajes que supuestamente se creían de izquierda, no son los verdaderos izquierdistas, porque tenemos que pensar en la población. Como autoridad tenemos que velar por su bienestar y para lograr ese bienestar de esa sociedad, de esa población, necesitamos que esa población consuma agua pura sin contaminación y alimento sano, porque nosotros podemos ver que hay personas que dependen de la actividad extractivista, minera, por qué, porque hay buen sueldo, empresarios, etc., pero nos estamos descuidando de algo muy importante.

– ¿Cuál es ese descuido?

– Lo que es el agua de consumo humano, de los seres vivientes y de alimentos sanos.

– ¿Claro, pero dónde almacenamos esa agua que se pierde cada año y se va al Atlántico y al Pacífico? No cosechamos el agua para almacenarla, para poder tener agua, no solamente para la agricultura, la ganadería, sino también para agua potable.

– Claro, que se almacene, nosotros por ejemplo ahora la planta de tratamiento que tenemos, es todo un sistema de tratamiento de todo tipo de agua y se convierte en agua para consumo humano. Falta inversión en ese tipo de proyectos, para tener una respuesta clara.

En Lima, por ejemplo, a nosotros nos veían como revoltosos, que estábamos en contra del desarrollo del país y no teníamos ningún sustento ni estudio técnico legal en ese entonces, porque ya después fuimos implementando eso del por qué nosotros nos oponemos a tal o cual proyecto, porque de aquí a algunos años, imagínese quedarse sin agua. Por ejemplo, aquí en mi provincia tenemos más 372 personas que han sido una muestra al azar que ya tienen metales pesados en su sangre; quizás nosotros en Bambamarca, hemos estado consumiendo agua sin un debido proceso de tratamiento al tema de metales.

– Pero la minería viene desde hace mucho tiempo, entonces las autoridades no han tenido la capacidad de gestión para poder cuidar ese medio ambiente y superar el tema de la minería en la región.

– Sí, sí, necesitamos dar esa respuesta nosotros ahora como autoridades, porque si no vamos a estar hablando en el aire. En cambio nosotros, en nuestro gobierno, sí tenemos el sustento en la práctica que hemos demostrando.

– ¿Todo lo que está manifestando no lo conlleva a servir a la región, todo político aspira llegar a la cumbre del poder para servir y no servirse del poder?

– Exacto, no quiero ser un politiquero más del montón, no quiero ser de esos políticos que hablan discursos solo para ganar una elección, yo quiero ser un político que se muestre y demuestre con propuestas y que ya se haya desarrollado en algún campo.

– ¿Hay una propuesta política regional en ese sentido?

– Sí, yo tengo propuestas, yo soy político reconocido, soy del movimiento social, queremos que…

– ¿Con el MAS?

– No, no.

– ¿Ya no es del MAS?

– Nunca he sido del MAS, eso con la aclaración respectiva.

– ¿A propósito, qué concepto tiene de Gregorio Santos, prácticamente ha dividido al MAS porque se ha unido con Democracia Directa? “Goyo” dijo que los candidatos deberían ser elegidos en elecciones internas, al final fueron designados a dedo Porfirio Medina a la Gobernación Regional y Jorge Urquía como vicepresidente.

– Sí, lamentable, yo diría, mi análisis que he dado todos estos días porque he estado pensando y viendo cosas increíbles, es que se están equivocando mucho los amigos, “Goyo” se está equivocando, tiene que definirse, si hace un trabajo nacional o regional.

Yo le aseguro que en este año electoral habrá resultados de acuerdo a un voto bien definido, ya la población no es la misma de antes, en el 2014 yo lo he vivido eso, yo lo he vivido porque he tenido una votación que nunca se ha visto en la historia de mi provincia y no he gastado más de 30 mil soles en mi campaña; hay una suma de gente consciente a quien apoyar y que va a votar, o sea este año 2018 yo le aseguro que aquí ya no hay el que da discursito, o quiere sorprender a la población o el que da el regalito, no. Ahora la población ha evolucionado mucho políticamente. Yo le aseguro que vamos a tener muchas sorpresas en este año, tanto en municipales como en regionales.

– ¿Gregorio Santos decepcionó al pueblo, a la izquierda? En el proceso judicial que se le sigue, en junio puede ser que lo sentencien. ¿Cree que saldrá airoso Gregorio Santos, es o no inocente?

– La justicia es la que determine, a eso quería llegar, yo creo que él ahorita está en un proceso judicial, la justicia determinará, el Ministerio Público estará haciendo las investigaciones que corresponden, pero con lo que veo, ya no pongo manos al fuego por nadie, solamente por mi persona.

– ¿Qué piensa del gobierno actual, de la coyuntura política, cree que el Perú está viviendo una crisis política, cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe renunciar o el Congreso debe vacarlo por estar supuestamente inmerso en casos de corrupción en el tema Lava Jato?

– Yo creo que el presidente de la República debe ser consciente de lo que ha hecho, de cuál es su situación y tomar él una decisión, porque si nos basamos solamente en la vacancia en el Congreso, usted sabe que ahí se juegan muchos intereses, en la última votación por la vacancia hubo un cambio radical.

– Todos pensaban que iba ser vacado, pero resultó siendo lo contrario.

– Así es, entonces ahí se juegan muchos intereses, pero mi mensaje al presidente es que él mismo se autoevalúe y vea su situación y tome una decisión acertada, por el bien del país, porque se está viviendo un desgobierno, ya no hay credibilidad, hay tantos temas con esto de Odebrecht que incluso hasta Cajamarca le ha salpicado, hay algunos casitos, entonces ya está todo corrompido.

– ¿Será candidato a la Gobernación Regional de Cajamarca?

– Mire, yo en noviembre del 2017, nosotros tuvimos una conferencia, me invitaron a ser dirigente regional político de Juntos por el Perú, que es una alianza y estamos visitando las provincias, organizando el partido, pero a mediados de diciembre yo tuve un problema de salud muy fuerte que recién estoy recuperándome y he encargado a ciertos compañeros para que hagan ese trabajo, quizás me está pasando la factura este trabajo de más de tres años del gobierno que he tenido, creo que mucho me he esforzado porque yo hasta los domingos atendía a la población, hay tanta necesidad en mi provincia, bueno eso ya me está pasando factura posiblemente y hemos estado muy mal de salud, estamos recuperados, estamos con tratamiento y bueno, de acuerdo a eso, yo tomaré una decisión en marzo, a fines de marzo, de acuerdo al trabajo regional, porque no es una elección solo en mi provincia, sino es una elección regional, de acuerdo a los comités, a los candidatos que se tenga en la provincias, porque tenemos pocas candidaturas todavía, entonces tomaremos la decisión de ser candidato al gobierno regional.