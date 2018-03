Gallese: “Sufrí más cuando me fracturé el dedo”

Pedro Gallese se perderá los amistosos de la Selección Peruana ante Croacia e Islandia pero lo toma con calma. Su lesión en la rodilla lo hizo sufrir pero no más que la fractura en el dedo que lo dejó fuera de los partidos ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias.

“Cuando choqué sentí que la rodilla se me fue y dije, ya me rompí. Pensé en el Mundial, se me vinieron tantas cosas a la cabeza. Pero la del dedo fue peor porque nos estábamos jugando el cupo al Mundial”, dijo el arquero

Gallese no estará en los primeros amistosos de la bicolor, su recuperación tardará seis semanas, pero la fe es lo último que pierde el golero. “Depende de los médicos y del profe porque llego muy justo, a lo mejor el médico me dice que no es recomendable arriesgar, pero vamos a ver”, comentó.

“Siempre es bonito estar en ese ambiente de la Selección Peruana, siempre te llena. Pero ya depende del profe (si lo lleva igual al viaje). No me puedo caer por una lesión, tengo que enfocarme en recuperarme, en ayudar a mi equipo y en la bicolor”, señaló.

El arquero de la bicolor dijo que Tiburones Rojos ha recibido muy bien a Ramos y Cartagena y contó que cuando llegó Carlos Cáceda la idea del club era venderlo pero las ofertas se cayeron.