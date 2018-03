ENTREVISTA – “En el fujimorismo hay advenedizos que le han hecho mucho daño a Fuerza Popular”

Panorama Cajamarquino conversó con el fujimorista Miguel Pajares Ruiz, excongresista constituyente, exprefecto y expresidente regional de Cajamarca, sobre temas concernientes a lo que está pasando actualmente en Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori y que ha sufrido la baja de Kenji Fujimori, quien ha renunciado a este partido político, habiendo roto prácticamente a Fuerza Popular. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Cómo un fujimorista leal a Alberto Fujimori cómo ha recibido la renuncia de Kenji a Fuerza Popular?

– Indudablemente era una decisión que se esperaba, era bastante predecible, creo que no había espacio para evitarlo, pero en lo personal preocupado y apenado toda vez que no ayuda a lo que siempre he invocado: la unificación, el fortalecimiento de la agrupación fujimorista.

– ¿Esto conlleva a decir que se ha roto el fujimorismo?

– Sin lugar a dudas, a menos que el solo hecho que un líder como Kenji Fujimori, que a su vez ha sido el protagonista para la creación de Fuerza Popular, que es la inscripción política formal del fujimorismo, haya tomado esa drástica decisión es porque definitivamente hay una división.

– ¿Actualmente en Fuerza Popular qué puede hacerse para unificar al fujimorismo?

– En el entendido de que esperemos que se acentué el liderazgo en quien o a través de quien, va a tener que desarrollar la estructura orgánica, pero la auténtica fujimorista no la que actualmente conocemos del entorno o la dirigencia de Fuerza Popular, desde un buen tiempo atrás que venía pretendiendo desfujimorizarse o desfigurizar a Fuerza Popular, aunque para ello lamentablemente utilizaron al fujimorismo o las bases fujimoristas.

Entonces son ellos los que siempre han buscado alejarse del fujimorismo, yo no sé cuál ha sido su propósito, he considerado que lo hacían de manera equivocada o cuando menos este bloque, o tal vez con el propósito de mantener su poder político para consolidar sus poderes o intereses económicos.

– ¿Quiere decir que hay algunos advenedizos que se aprovecharon del fujimorismo?

– Sin menospreciar el liderazgo de Keiko, lamentablemente tengo que manifestar que al entorno de ella ha habido gente que le venía haciendo muchísimo daño al fujimorismo.

– Lo que ha manifestado Kenji Fujimori en las redes sociales es que ha renunciado a Fuerza Popular por lo revelado por Jorge Barata en Brasil, que dio un millón 200 mil dólares para la campaña del fujimorismo en el 2011 y que Fuerza Popular no tiene autoridad moral como partido.

– Como que a su vez también ha manifestado que él está más convencido que su hermana es una mujer honesta, ha escrito esa partecita que poco se da a conocer. Yo te puedo decir que para mí, tanto Kenji como Keiko son dos personas transparentes, que practican valores, que este es un momento muy difícil para el fujimorismo, pero espero que de pronto más adelante se llegue a superar estos malos momentos.

– Luz Salgado, una fujimorista de vieja data, ha manifestado que lo expresado por Kenji denigra a su hermana y a Fuerza popular.

– Bueno, al igual que Luz Salgado, hay algunos congresistas del entorno del comité central de Fuerza Popular, lamentablemente están actuando al margen de la realidad y del sentimiento de las bases fujimoristas.

– Por su parte, Héctor Becerril ha dicho que la presencia de Kenji Fujimori en Fuerza Popular era insostenible-

– Yo he manifestado varias veces que para mí Becerril es un congresista impresentable.

– ¿Impresentable?

– Y no me avergüenzo, ni tampoco temo en manifestarlo públicamente.

– Han salido informaciones en algunos medios de Cajamarca que usted sería candidato a la Alcaldía.

– Es el sentimiento de las bases fujimoristas en Cajamarca, aún no he tomado ninguna decisión, verdaderamente comparto la preocupación de ellos como la preocupación del pueblo de Cajamarca, porque lamentablemente Cajamarca está atravesando por una situación extremadamente difícil que nos está conduciendo, creo yo, sin lugar a equivocarnos, a la debacle, y eso no es justo, no es correcto, dependo mucho, por supuesto, de toda sociedad, de todo pueblo, de la capacidad de la autoridad que esté abierta a dirigir, tanto de los alcaldes provinciales como del gobernador regional, y si hablamos del gobernador regional, Cajamarca ha sido severamente castigada con estos representantes que dejan mucho que desear, que no han hecho sino que ahora Cajamarca ocupe el primer lugar de pobreza y extrema pobreza.

– ¿Miguel Pajares no descarta ser candidato a la alcaldía o en todo caso a la región?

– No lo afirmo, ni lo descarto, puede ser la región o puede ser la alcaldía, aún no lo afirmo todavía, ni para el uno, ni para el otro. Sí comparto, como digo, la preocupación de la población, como cajamarquino, por la situación que viene atravesando Cajamarca, no se merece contar con autoridades que dejan mucho que desear en sus actitudes, no me refiero específicamente a tal o cual autoridad, pero si hacemos un recorrido por la región vamos a encontrar mucho, mucho que desear, y si seguimos hablando de la región, vamos a encontrar que los gobiernos sucesivos han significado un fracaso total.

– Pero al parecer los cajamarquinos han querido eso.

– Es el momento de que la población de Cajamarca tenga que reaccionar por su bienestar.

– ¿Si se concreta la candidatura de Miguel Pajares, sería con un partido, agrupación afín con el fujimorismo o en una alianza?

– Lo estamos conversando, pero en realidad no tanto pensando en el nombre, la participación del fujimorismo posiblemente a través de agrupaciones regionales o locales independientes, porque no es solamente el caso de Miguel Pajares, hay gente mucho más capacitada, con mucha más predisposición, miembros del fujimorismo y que están en condiciones de poder asumir retos como el de dirigir las municipalidades de los 127 distritos y las 13 provincias de Cajamarca, la cosa no es solo mencionar a Miguel Pajares que esté en condiciones, tenemos un equipo de muchísimo nivel y estamos orgullosos, sobre todo trabajando ahora con gente joven, bien capacitada.

– ¿Hay cuadros en el fujimorismo, porque últimamente han habido solo invitados?

– Yo sinceramente soy de aquellos que pienso se debe dar oportunidad, lo he demostrado hace buen tiempo desde que dejamos el gobierno y dar un paso al costado para dar oportunidad a los cuadros. Lamentablemente los que han llegado a ocupar cargos, como el Congreso, han sido gente elegida a dedo, esa es otra gran preocupación, con ningún grado de identidad, gente, como le he manifestado una y otra vez, gente advenediza, oportunista que hizo quedar muy mal al fujimorismo en Cajamarca.

– ¿Ahora con el fujimorismo quebrado qué puede sucederle a Cajamarca en estas elecciones municipales y regionales?

– Vamos a invocar a la unidad, vamos a tratar o trabajar intensamente para lograr ese objetivo, me refiero a la unidad, más en la medida que logremos en las perspectivas y posibilidades, contribuyendo eficaz y eficientemente con el desarrollo de Cajamarca, va a ser más viable.