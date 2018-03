ENTREVISTA – “Esos sinvergüenzas que recibieron dinero mal habido de Odebrecht deben estar en la cárcel”

Fiel a su estilo confrontacional, Edwin Alberto Donayre Gotzch, general EP (r), ex Comandante General del Ejército del Perú, y actual congresista de la República, conversó con Panorama Cajamarquino sobre las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien dijo haber entregado dinero para las campañas del 2006 y 2011 a por los menos seis partidos políticos. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– Resulta que ahora nadie recibió nada de Odebrecht, cuando Jorge Barata ha declarado en Brasil, ante fiscales peruanos, que sí les entregó dinero.

– Mire, quizás voy a ser muy duro y muy severo en mis expresiones, una vez más acá aquellos que han sido candidatos y que muchos han llegado a ser presidentes, son una tira de sinvergüenzas, una tira de corruptos que de verdad es una vergüenza de sabidos.

– Pero Keiko Fujimori, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dicen que ellos no han recibido nunca nada, ni sus partidos políticos.

– Ellos utilizan para no quemarse a los de arriba y utilizan sus testaferros, sus alfiles como en el caso del señor Kuczynski, quien no sabe que toda la campaña la hizo esa señora Susana De la Puente, una lobista que ha recibido 300 mil dólares de Odebrecht, a través de Barata y ahora el señor Kuczynski, con la mayor sinvergüencería, dice yo no sé, pregúntenle a la embajadora Susana De la Puente; igual al señor García que ha recibido el señor Alva Castro 300 mil o 200 mil dólares para su campaña.

– Barata ya lo dijo, ya lo declaro, ¿qué hacer entonces?

– Sabe que es momento de que todo el pueblo peruano nos unamos y los saquemos a patadas; y, segundo, que los jueces y los fiscales se pongan bien los pantalones, es una vergüenza ahora, todo lo pasan por agua tibia, las cárceles están llenas de carteristas, que porque se roban un celular y otros desgraciados miserables de cuello blanco que le roban al país, que han recibido para sus campañas y después las empresas les han exigido que les den las obras para que roben a través de los proyectos, y vemos obras que se las lleva el río, porque le ponen menos cemento, más arena, fierro más delgado, obras sobrevaluadas a través de adendas, una vergüenza.

ACTÚEMOS EN

FORMA SEVERA

– ¿Piensa lo mismo de Keiko Fujimori, quien habría recibido para su campaña, a través de Jaime Yoshiyama y de Augusto Bedoya más de un millón de dólares?

– Todos, todos, todos directa o indirectamente tiene que irse hasta las últimas consecuencias, pero yo invoco a que se actúe pero en una forma severa, en una forma en la cual involucre a todos, pero si dicen han entregado, pero han entregado al partido y al fin y al cabo quién se benefició con este dinero, los candidatos, a esos hay que evaluar y analizar, a todos a manera general, sin distinción, yo puedo tener aprecio, yo no tengo ningún aprecio, ni animadversión, sino las cosas justas, las cosas correctas y que de verdad se sancione, ahora de por medio.

Usted sabe que no han estado presentes los abogados de estas personas, salvo el de la señora Fujimori, pero ya cuando venga esa transcripción de lo que ha manifestado el señor Barata en Brasil, tenga que venir acá a hacer las traducciones y a hacer las denuncias.

Yo invoco, exijo en el Congreso y estaré pendiente de que de verdad, independientemente de que sea de cualquier color político, que le caiga todo el peso de la ley y que se vaya hasta las últimas consecuencias desde el señor Kuczynski y a todos los que estén involucrados.

– Un congresista ha pedido que todo lo dicho por Barata debe ser documentado, pues solo han sido declaraciones. ¿No cree que debe ser documentado todo lo expresado en Brasil?

– Mire, lamentablemente cuando hablamos de procesos judiciales, como dice usted y como dice algún congresista, dirán y dónde están las pruebas, yo pregunto, quién va a pedirle un recibo por el dinero que reciban, quién va a depositar en una cuenta, todo lo hacen por debajo de la mesa en forma subrepticia, en forma oculta para no dejar huellas, pero está la palabra de ese señor (Barata), que seguramente van a decir, su palabra contra la palabra de los que han recibido, que obviamente se van a negar, yo no he recibido dirán y sino tiene que demostrarlo, dame la prueba, dame el papelito, dame el recibo, no hay nada de eso, porque quién va a recibir dinero para la campaña y le va a pedir que firme un recibo, nunca van a firmar, así que en ese sentido acá puede ser que no haya esa prueba física, llamémosla así.

EL TESTIMONIO

ES UNA PRUEBA

– Pero son solo declaraciones.

– Pero acá el testimonio también es una prueba, entonces habrá que cruzar información que tiene que ser un trabajo muy minucioso del fiscal, del juez para ver de qué manera se han visto beneficiados a través de paneles, de spot publicitarios, de propaganda, de ahí se ha podido sacar para un montón de cosas, han informado a la ONPE de gastos y si supera eso, a ojo de buen cubero, que en contabilidad supera los gastos a lo que ellos están informando, significa que ahí está la plata que han recibido.

Eso sería lo de menos, dónde está acá lo malo, que reciben la plata para que después esos desgraciados de Odebrecht reciban las obras sin procesos de licitación y ahí recuperan todo el dinero que han entregado para las campañas, usted cree que sale de sus bolsillos, sale todos los peruanos a través de las malas obras, obras mal hechas.

– Barata ha declarado ante los fiscales peruanos que entregó dinero para la campaña a seis partidos, un presidente y su esposa están en prisión. ¿En esa misma lógica, por qué no están presos los que ha mencionado el señor Barata?

– Yo coincido de tal manera con su concepto, yo en estos momentos estoy acá en el norte, he estado en Lambayeque, Piura, en Tumbes, viendo la situación de personas con discapacidad y estoy regresando probablemente el sábado (a Lima). Yo voy a enviar inmediatamente al fiscal de la Nación un documento y también a las autoridades correspondientes, por qué no se actúa con todos de manera igual, ahora al señor Humala, está bien detenido con su prisión preventiva.

NADIE TIENE

SU CORONA

– Sin embargo, algunos al parecer son privilegiados por la justicia.

– Como usted dice, acá nadie tiene corona, todos igualitos deben ser medidos con la misma vara y en ese sentido, como usted dice, tendrían que a estas personas inmediatamente ordenar su orden de captura y que se vayan para adentro igualito como han hecho con Ollanta Humala y su esposa Nadie Heredia, aparte de que el señor Humala, que también estaría involucrado en casos de homicidios en la cual yo estoy formando parte de la comisión del asesinato en Madre Mía, de la compra de testigos en Madre Mia, de la muerte de un soldado del Ejército.

Por eso obviamente allá en Cajamarca, esa linda gente y todos los peruanos deben estar indignados que para unos la justicia es muy angosta y para el resto ancho y así no es, así que por eso todas estas cosas, yo no sé, desembocarán en una situación lamentable que podría poner en riesgo la gobernabilidad y la democracia por culpa de estos miserables y que yo también podría sindicar a jueces y fiscales que no actúan en una forma correcta y con una inconducta funcional y también con delito de prevaricato que estarían cometiendo y también es penado.