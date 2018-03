‘Zorros’ quitaron el invicto a Cristal

En una ‘lluvia de goles’, Ayacucho FC derrotó en casa por 5-3 al Sporting Cristal (que perdía 5-0 hasta los 70′), y de paso le quitó el invicto y le impidió llegar a la cima del Grupo A del Torneo de Verano.

En la previa del partido, el local venía de lograr su primer triunfo ante el Sport Rosario, mientras que Sporting Cristal llegaba como el único club que había logrado 4 triunfos en 4 partidos (contando el W.O sobre el UTC).

Apenas inició la contienda, los ‘Zorros’ tuvieron astucia para aprovechar los errores de la visita, y así llegó el primer tanto: A los 5′, Carranza le ‘robó’ un balón en salida a Ysique, y definió bien ante la salida de Álvarez para poner el primero. A los 9′ Montes estrelló un cabezazo en el poste, pero a los 20′ el atacante nacional tuvo su revancha y puso el 2-0, tras definir bien en el uno versus uno ante Álvarez

Cristal no reaccionaba, mientras que el local ‘no sacó el pie del acelerador’ y siguió atacando. A los 27′, Morales solo ante el portero ‘celeste’ decidió darle pase a Obregón, y este no pudo añadirla, y así fallaron una clarísima ocasión de gol. Un minuto, después, Montes no ‘perdonó’ y anotó su doblete, y el 3-0. Mientras que a los 36′, tras tiro al palo, Neira decretó el 4-0 con un remate de volea.