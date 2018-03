COLUMNA EL PUCHERITO – Hay que buscar la alternancia democrática al poder

Hola cajachitos, el tiempo pasa rauda e inexorablemente, estamos ya a 8 meses de las elecciones municipales y regionales, la campaña poco a poco se va calentando, poco a poco se van conociendo a los candidatos, en Cajamarca tenemos esta vez quejugarnos el todo por el todo, porque si no vamos a seguir en el primer lugar de pobreza y pobreza extrema, triste realidad que también es culpa de los que elegimos o no sabemos elegir, las consecuencias se ven en cuatro años y, Cajamarca estancada, atrasada sin un porvenir y un norte que nos diga que hemos avanzado, por el contrario teniendo tanta riqueza, no sabemos aprovecharla, pero si se aprovechan quienes no dejan que esa riqueza se transforme, que esa riqueza pueda conllevar a un crecimiento económico.

Pocos llegaron al Poder con discursos como el medio ambiente, el agua si oro no, no más minería en cabecera de cuenca, etc. etc., otros con sus ONGs ambientalistas aprovecharon su discurso incendiario y ahora son congresistas, gobernadores, funcionarios regionales que tras ocho años se pelean por candidatear para seguir usufructuando del poder.

Mientras tanto, la ganadería, la agricultura, la educación, la salud y otras actividades económicas siguen estancadas, no avanzan, es mejor para políticos sean de izquierda o derecha de que el pueblo siga siendo ignorante, sin instrucción, con una educación y cultura por los suelos, porque el campesino mientras siga en la ignorancia, seguirá siendo utilizado solo con discursos incendiarios, con tenerlos protestando y movilizándose por las calles, mientras los que encabezan revueltas con discursos de plazuela ocupan los más altos cargos de funcionarios y, en estas elecciones de octubre se volcarán a las calles, a las plazuelas, a convocar a la gente del campo con el mismo discurso trillado de defensores de los recursos naturales y el medio ambiente.

Si, a esos los vamos a tener durante toda esta campaña solicitando y pidiendo votos, estos politiqueros de momento, estos politiqueros de la izquierda más recalcitrantes que se llaman de avanzada que mientras están en el poder y quieren seguir en el poder se llenan los bolsillos, mientras el pueblo muere de hambre, muere por pan y por sed de justicia, izquierdistas hasta lograr sus propósitos, izquierdistas hasta conseguir el poder para comportarse como los ricos, como los de derecha, como los mismos yanacochinos que ellos tanto critican. Tienes ocho meses para reflexionar cajamarquino, no se puede permitir que quienes ya están en el poder, sigan en el poder, la democracia es alternancia, pero busquemos alternar y llevar al poder a quienes estén preparados y a los mejores, mejores en todo el sentido de la palabra, mejores emprendedores,, mejores estadistas, mejores en cuidar la cosa pública regional y municipal, mejores en la lucha contra la corrupción, mejores en hacer obras sin diezmos que cobrar, mejores en buscar el desarrollo y un mejor presente y futuro para Cajamarca.

Hasta mañana.