Alianza rescató punto en la altura

Alianza Lima igualó 1-1 con Sport Rosario y, con un partido menos, quedó a siete puntos del primer lugar del grupo ‘A’ del Torneo de Verano. Janio Pósito adelantó para los íntimos, mientras que Christofer Gonzales puso la paridad definitiva.

Los íntimos se apoderaron rápidamente del manejo de las acciones, gracias al buen accionar de Mario Velarde, Rinaldo Cruzado y del propio Kevin Quevedo. Propio de ello fue que, a los 13 minutos de juego, Janio Pósito aprovechó un buen centro de pelota parada y, con certero remate, superó la valla de Salomón Libman.

Para el segundo tiempo, Sport Rosario tomó la iniciativa del juego y encontró a un Alianza desgastado no solo por la altura y lluvia de Huaraz, sino por el partido de Copa que jugaron a mitad de semana ante Boca. Pese a todo, los íntimos siguieron batallando, aunque por los costados siguió siendo su gran dolor de cabeza.

Sport Rosario era más en la cancha y su premio llegaría, a los 72 minutos de juego, a través de ‘Canchita’ Gonzales, quien sin marca alguna aprovechó un gran servicio de Adrianzén para que conectar con golpe de cabeza y vencer a Prieto que venía cumpliendo una buena actuación.

Con el empate 1-1, Alianza tomó un segundo aire y se fue con todo al ataque, pero todo quedó en vanos intentos.

Al final, el marcador no se movió más. Tal vez en otras circunstancias este empate hubiera significado un buen resultado para los íntimos; sin embargo, en La Victoria eran conscientes que en Huaraz tenían que ganar para que Cristal no se dispare en el grupo ‘A’. Por ello, los blanquiazules no pudieron disimilar sus rostros serios y repletos de amargura al final del encuentro.