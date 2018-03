Celestes van por la hazaña

Sporting Cristal recibirá a Lanús en Lima para intentar revertir el 4-2 del choque de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana pero lo hará con el ánimo al tope luego de golear a San Martín en el Alberto Gallardo. Los rimenses quieren dar el golpe en el torneo continental.

El partido entre ambos equipos está programado para hoy a las 7:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido por Fox Sports. Es importante recordar que Conmebol cambió el horario, ya que inicialmente el encuentro estaba pactado para las 7:30 p.m. del mismo día.

Ganando por dos goles de diferencia (2-0 o 3-1), Sporting Cristal clasificará directo a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. El 4-2 en Lima, mismo resultado obtenido en Buenos Aires, forzará a la tanda de penales, mientras que desde el 5-3 en adelante le dará la clasificación a Lanús.

En el encuentro de ida, Bruno Vides (15), Lautaro Acosta (29), el uruguayo Alejandro Silva (32, de penal) y Gonzalo Di Renzo (85) convirtieron los goles para el actual subcampeón de la Copa Libertadores, mientras que el argentino Emanuel Herrera (21 y 53, de penal) achicó distancias para Sporting Cristal.

PROGRAMACIÓN, COPA

SUDAMERICANA (HORA PERUANA)

HOY: 5:15 p.m. Cerro vs. Sport Rosario/ General Díaz vs. Barcelona SC, 7:45 p.m. Deportivo Cuenca vs. Sportivo Luqueño