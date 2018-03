ENTREVISTA – “PPK debe ser sacado antes de Cumbre de las Américas”

Panorama Cajamarquino conversó con el congresista del Frente Amplio, Wilbert Rozas Beltrán, sobre temas de actualidad nacional, entre ellos la vacancia presentada en el Parlamento Nacional contra del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Qué nos puede decir del nuevo pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK)?

– Efectivamente, nosotros hemos empezado con una moción de vacancia al presidente de la República el 21 de diciembre del año pasado, llegado al Pleno no tuvo efecto y precisamente ahora se han juntado nuevos elementos.

– ¿Cuáles son esos elementos?

– Entre esos elementos estaba el indulto y después todos los actos de corrupción en el cual está inmerso el presidente.

– ¿Cree que en esta oportunidad prosperará este pedido de vacancia?

– Lo hacemos en la esperanza de que aquí en el país existe gente digna y se puede realmente vacar al presidente que está metido en actos de corrupción, creo que nuestra acción política, de control político en el Congreso, precisamente nos faculta para hacer eso.

– ¿No cree que vacando al presidente se puede producir un vacío de poder, una mayor crisis política en el país?

– No, la Constitución es muy clara, la Constitución dice que en caso el presidente vaca, existe la sucesión del primer vicepresidente, de la segunda vicepresidenta y así sucesivamente. Si ambos no quisieran entrar a tallar precisamente está el presidente del Congreso, entonces no existe un vacío de poder, vacío de poder es cuando no existe la posibilidad.

– ¿Y si no se da eso?

– Debería de darse, si el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta son respetuosos de lo que dice la Constitución, debe de darse, porque ellos han sido elegidos precisamente para eso. Entonces, si son respetuosos de la Constitución, tienen que cumplir con la Constitución.

PPK DEBE

RENUNCIAR

– ¿PPK debe renunciar antes de que se produzca la vacancia?

– Ah no, eso depende de él, nosotros le hemos dicho al presidente de la República que lo mejor sería que renuncie; sin embargo, el presidente ha dicho que de ninguna manera va a renunciar, que este es un acto de comunistas y en realidad no es un acto de comunistas, creo que el mejor promotor de su vacancia es él, porque una persona en cada acto que se investiga está inmerso en corrupción, entonces es el mejor promotor de su vacancia.

– ¿Las declaraciones de Jorge Barata en Brasil a los fiscales peruanos ha complicado más la situación del presidente?

– Mucho más, mucho más con los informes del Banco de Crédito que han dado con respecto a la cantidad de dinero que ha ido recibiendo él y también su empresa unipersonal Westfield Percapita.

A TODOS

POR IGUAL

– ¿En el caso de los otros implicados que también han sido mencionados por Barata como Keiko Fujimori, Alan García, Susana Villarán, Alejandro Toledo, no cree que se debe actuar con la misma rigurosidad como se ha hecho con Ollanta Humala y Nadine Heredia?

– Desde luego, desde el Frente Amplio creemos que no se tiene que tratar a unos con guantes de seda y a otros los tienen que meter a la cárcel, creemos que la ley no puede ser ancho para unos y angosto para otros, creemos que de la misma manera como se ha planteado la prisión para Humala y Nadine, también debería plantearse para Alan García, Keiko Fujimori, Susana Villarán o para quienes estén metidos en actos de corrupción.

– ¿En el caso de Susana Villarán que fue alcaldesa de Lima y que es parte de la izquierda peruana, qué piensa?

– La corrupción no tiene tinte, ni colores, la corrupción no tiene ideología, el corrupto es corrupto sea de derecha o de izquierda y al corrupto hay que tratarlo de igual manera en cualquiera de sus condiciones, yo soy de izquierda, pero no me puedo poner una anteojera frente a la corrupción que hacen los de izquierda, si es que así son, si así se denominan. Pero en realidad, Susana Villarán y Humala nunca han dicho que eran de izquierda, Humala decía que era de abajo, nacionalista porque cuando le preguntaron en alguna oportunidad si era de izquierda o de derecha, dijo yo soy de abajo, o sea ese era el famoso etnocacerismo que no entendía de ideologías, según él.

SANTOS EN MANOS

DE LA JUSTICIA

– ¿En el caso de Gregorio Santos que es de izquierda, piensa lo mismo, pone las manos al fuego por él?

– ¿Por qué voy a tener que poner las manos al fuego por Gregorio Santos? De ninguna manera, si él ha cometido actos de corrupción y su caso está en manos de la justicia, la justicia determinará en qué grado está su participación en actos de corrupción y tendrá que sancionar de acuerdo a ley, no se pueden convertir los actos de corrupción en actos políticos, de ninguna manera.

– ¿El Frente amplio va a participar en las elecciones municipales y regionales?

– Nosotros vamos a participar en las elecciones a nivel nacional, pero vamos a participar en los sitios que determine el comité regional en cada una de las zonas y también la comisión política nacional. No vamos a participar de cualquier manera, no hacemos de las elecciones una campaña con cualquiera, participamos con militantes o con personas que garanticen un real ejercicio del gobierno local y regional, ese es el propósito que tenemos.

– ¿Usted está en Tierra y Libertad o con Nuevo Perú de Verónika Mendoza?

– No señor, yo soy del Frente Amplio, porque Verónika Mendoza pertenece a Nuevo Perú, yo soy del Frente Amplio, pertenezco al partido Tierra y Libertad.

– Tierra y Libertad ha lanzado la precandidatura a la Presidencia de Marco Arana. ¿Van a persistir en esa precandidatura?

– Nosotros tenemos dentro del Frente Amplio varios precandidatos y uno de ellos es Marco Arana, así que muy respetuosos de eso, nosotros los de Tierra y Libertad creemos que él es un candidato más, un precandidato más y lo queremos mucho, si es que hay otros compañeros también harán lo propio.

IZQUIERDA

IRÁ UNIDA

– ¿Con todo lo que está pasando en la izquierda, cree que la izquierda irá unida o cada quien irá por su lado?

– Nosotros somos de izquierda y creemos que debemos tener un frente más amplio de lo que tenemos y por lo tanto haremos el esfuerzo porque podamos unir esfuerzos de carácter programático, pero no simplemente de carácter electoral, eso es lo que menos quisiéramos, no queremos la unidad por intereses electorales, también queremos una ampliación de nuestro frente por cuestiones de carácter programático, por cuestiones principistas, eso es lo más importante, porque si no se va a convertir en una situación de cómo nos vamos a repartir por cuotas, cargos y todo eso y eso es lo que menos quisiéramos que vuelva a existir.

– Pero la historia y la realidad parece comprobar que no ha sido así.

– Bueno pues, hay que corregir, creo que es la temporada de corregirnos y en eso estamos en el Frente Amplio y en Tierra y Libertad, estamos totalmente convencidos que no vamos a poner candidatos como hongos en todo el país, sino vamos a tener candidatos seleccionados por nuestro comité regional en cada zona y por la comisión política, por lo tanto, por esa razón habrá elecciones internas también en sitios en donde el partido pueda autorizar para que no exista esos errores.