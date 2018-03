PUCHERITO – PPK no debe inaugurar Cumbre contra Corrupción

Hola cajachitas, cajachitos, sin lugar a dudas al parecer ya estaría asegurado un nuevo debate en el Congreso para pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El pedido ha sido hecho multipartidariamente, no sabemos qué puede suceder, pero lo cierto es que el jefe de Estado sigue aferrado al cargo, sabiendo que pesa sobre su cabeza una serie de denuncias en su contra, la última desde Brasil por el cajero de la corrupción en el Perú en el caso Lava Jato, quien ha dicho que dio 300 mil dólares para la campaña de PPK por intermedio de Susana De la Puente.

Al igual que todos los mencionados por Barata, PPK dice no saber nada de nada, con estos atenuantes, el mandatario, si tiene sangre en la cara, no debe inaugurar la Cumbre que se realizará en Lima en abril, más aún si en este certamen el principal tema a debatir y exponer por los 35 jefes de Estado, será el de la corrupción, lacra que no solo se da y se dio en el Perú, sino en toda Latinoamérica, en donde Odebrecht corrompió a los principales líderes políticos entregándoles miles y millones de dólares para sus campañas electorales a cambio de que se le entreguen obras de gran envergadura en los respectivos países donde operó esta empresa brasileña corrompedora.

Bien ha dicho el diplomático Oswaldo Rivero, exembajador en la ONU: “El presidente del Perú no puede inaugurar una conferencia Cumbre, de 35 jefes de los Estados de América y dar una lección de cómo luchar contra la corrupción, tiene que irse antes… Hacer una Cumbre en el Perú para tomar medidas contra la corrupción, es verdaderamente de locos”, señaló el diplomático.

Tiene toda la razón del mundo Rivero, los peruanos no debemos aceptar que el actual presidente cuestionado, sindicado al igual que Keiko Fujimori un millón 2000 mil dólares, Ollanta Humala 3 millones de dólares, Alan García 200 mil dólares, Susana Villarán 3 millones y Toledo 700 mil dólares, tenga que inaugurar un foro precisamente donde se debatirá la lucha contra la corrupción y peor aún si en nuestro país Odebrecht les dio plata a manos llenas, con qué cara se debe recibir a quienes vienen a poner como tema principal la lucha contra la corrupción, realmente sí seríamos un país de locos para permitir tremenda bajeza por parte de PPK al inaugurar esta cita, esta cumbre internacional.

Hasta mañana.