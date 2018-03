ENTREVISTA – “No apoyaré la vacancia, eso es hacerle el juego a la izquierda”

Panorama Cajamarquino conversó con Miguel Ángel Elías Ávalos, congresista de Fuerza Popular, quien dice no estar a favor de la vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, porque sería hacer el juego a los izquierdistas. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿Cómo analiza la coyuntura política después de las declaraciones de Jorge Barata en Brasil, que ha conllevado al allanamiento de las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya?

– Me parece un exceso de la Fiscalía que solamente se han allanado las cosas de las personas que usted ha mencionado, pero en ningún momento se ha allanado la casa de Susana Villarán, por ejemplo, que ha dicho que ha recibido un aporte de tres millones de soles o de dólares, me parece que de la Fiscalía hay un exceso sobre todo a personas que estén vinculadas a Fuerza Popular.

– ¿Coincide entonces con la congresista Luz Salgado cuando dice que la Fiscalía buscaría amedrentar a Fuerza Popular?

– Sí, porque todo sindica eso, no es posible de que a Yoshiyama, por ejemplo, allanen su casa para buscar pruebas relacionadas al supuesto donativo de Odebrecht a Fuerza Popular, en el tiempo que fue secretario general de Fuerza 2011, y le incauten un arma, inservible, oxidada, que a él se la regalaron como bien ha declarado y no recuerda quién hace 20 años, y que por eso lo quieran detener como lo han hecho, lo quieran meter a la cárcel por tenencia de armas, entonces eso es un exceso, estoy de acuerdo con lo que dice Luz Salgado.

– Keiko Fujimori ha dicho que confía en estos dos personajes muy allegados al fujimorismo.

– Pero por supuesto, nadie es culpable a menos que se demuestre lo contrario, entonces la prescripción de inocencia es lo que prima en estos momentos.

– ¿Eso también se puede decir para Ollanta Humala y Nadine Heredia?

– Pero aquí hay que ver casos más concretos, Barata dio la descripción exacta del departamento en donde Nadine Heredia recibió el dinero, son hechos completamente diferentes, aparte de que ha habido una tentativa de fuga del país, mandaron a las pequeñas, a su familia, a Europa, todo estaba coordinado o supuestamente coordinado para que eso sea así.

TOSHIYAMA

Y BEDOYA

– Pero Barata también ha dicho que Yoshiyama y Bedoya han recibido un millón 200 mil dólares.

– Por supuesto, pero eso se tiene que corroborar y eso hay que recordar que no tiene forma cómo probarlo, entonces si no tiene forma cómo probarlo, cómo se animó a decir que le entregó, ahora va a tener que sustentar lo que ha dicho, se lo entregamos, en tal sitio, de tal forma, ha determinado individuo, etc., eso tiene que corresponder ahora a las acusaciones que él ha hecho.

– Barata también ha dicho que los comprobantes de entrega del dinero los tiene la Fiscalía de Brasil y en cualquier momento estarán llegando al Perú.

– Entonces esperemos a que esto sea realidad, además hay que considerar un tema, Keiko Fujimori no ha sido parte del Gobierno y las donaciones no están prohibidas, los donativos que las empresas puedan dar no está penalizado en el Perú, lo que está penalizado es que no se bancarice, no se informe y no se haga un detalle completo de cómo ha sido el donativo que han recibido los partidos políticos. El único partido que sí ha bancarizado y presentado sus informes a la ONPE casualmente ha sido Fuerza Popular y es el único al que se le está haciendo este tipo de allanamiento e investigación.

ABSTENCIÓN

EN VACANCIA

– ¿Comparte lo afirmado por Keiko que ha dicho que PPK debe renunciar?

– Yo he declarado anteriormente que me voy a abstener en el pedido de vacancia del presidente de la República, porque considero que es un juego de la izquierda del Perú, ellos tuvieron la oportunidad de poder vacar al presidente y todo el Perú vio que salieron huyendo del hemiciclo, no tuvieron el coraje siquiera de abstenerse en la votación, simple y sencillamente a vista y paciencia de todo el Perú huyeron, ¿por qué le vamos a dar ahora el respaldo?, es mis posición, ¿por qué les vamos a dar el respaldo a ellos en esta moción de vacancia?

– Pero Keiko ha pedido la renuncia del presidente…

– Porque considera que hay pruebas, hay indicios suficientes como para poder vacar al presidente y antes de tomar este trago amargo, es que ella le ha pedido que dé un paso al costado, eso es todo, nosotros particularmente, hablando, vamos a esperar esta noche (del miércoles) que vamos a tener una reunión de bancada en donde nos van mostrar nuevas evidencias de la corrupción que ha tenido el presidente Kuczynski, entonces vamos a discutir este tema y vamos a sacar nuestra propias conclusiones y ahí veremos si mantenemos nuestra posición de abstenernos o apoyar la vacancia.

RENUNCIA

DE KENJI

– ¿Cómo ha tomado usted la renuncia a Fuerza Popular de Kenji Fujimori?

– Una sorpresa para mí, él es uno de los fundadores del partido, él solo consiguió más 800 mil firmas y eso es una sorpresa realmente, pero es decisión de él.

– Keiko le ha deseado suerte al optar trabajar con PPK.

– Bueno, uno le desea suerte a los emprendimientos que hagan las personas y ella obviamente no ha podido estar ajena a la determinación que ha tomado su hermano, por eso le deseó suerte.

– Prácticamente entonces esto un rompimiento entre los dos hermanos y también un resquebrajamiento en Fuerza Popular.

– Lo que dijo ella es que ha habido un rompimiento a nivel político, ellos son hermanos de padre y madre y siempre lo van a ser y en algún momento de la vida se van a volver a encontrar nuevamente, quizás también políticamente.

El resquebrajamiento que usted menciona dentro del partido es solamente posturas políticas que tienen cada persona que ha renunciado. Yo no estoy de acuerdo que a todo individuo que renuncia a la bancada o al partido se le sindique que haya sido por prebendas, para tal caso tienen que demostrar realmente si han sido prebendas, sino que muy sueltos de huesos salgan a decir se han ido porque le han pagado o cuanto le habrán pagado, hay que hablar con documentos.

– ¿Quiere decir que los Avengers que han renunciado lo han hecho de acuerdo a su conciencia y por el maltrato que han tenido como provincianos dentro de FP?

– Yo soy provinciano, soy de Ica, no recibo ese maltrato, ya lo dije anteriormente, no tengo ningún problema en Fuerza Popular, pero ellos tendrán sus motivos, porque cada uno es más susceptible a las cosas que otra persona. Lo que a usted le parece ofensivo de repente para mí no lo es, por eso ellos tomaron una decisión y se la respeta.

– La congresista Maritza García ha dicho que hasta julio pueden irse con Kenji hasta 22 congresistas.

– Reitero, así como crítico que dicen que estas personas se han ido por dinero, por prebendas, también critico que los congresistas que se han apartado de Fuerza Popular estén incendiando la pradera o poniendo dudas de que se van a ir más, el asunto es dar vuelta a la página y trabajar por el país, hay muchas inversiones que nosotros necesitamos en el país. Cajamarca es uno de los sitios muy importantes que se debe explotar turísticamente por ejemplo; sin embargo, no tenemos la debida afluencia que debería tener Cajamarca, entonces hay que despreocuparnos de esos temas, de si se van o no se van, si se quedan o no se quedan y preocuparnos más por los intereses de la patria.