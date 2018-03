Director de Red de Salud niega agresión a esposa de trabajador

“Los hechos que la señora denunció ocurrieron, pero de manera contraria”, precisó. Afirmó que el agredido fue él.

Celendín (Por: Eler Alcántara Rojas).- El director de la Red III de Salud de Celendín, Alan Ángeles Guevara, acusado hace unos días de haber agredido física y verbalmente a la esposa de un trabajador de esta dependencia, salió al frente para defenderse y negó que los hechos denunciados hayan ocurrido tal como Caren Chávez Salazar (45) declaró en la Policía.

“Los hechos que la señora denunció ocurrieron, pero de manera contraria”, precisó.

“Si bien ella fue a buscarme a la institución, pero antes tuvo una fuerte discusión con una servidora de la Red III en la puerta de ingreso. Ya en mi despacho comenzó a hacerme un reclamo personal, se puso muy a la ofensiva, por lo que le respondí que cosas personales deben tratarse fuera de la institución y la invité a salir”, enfatizó.

El funcionario dijo que, por el contrario, el agredido fue él.

“Es cuando inició todo el alboroto de lo que se menciona en la denuncia. Todos los improperios que refiere haber recibido fueron hacía mí. Todas esas expresiones verbales me las dijo ella. Desde la puerta de la Dirección hasta la puerta de la secretaría. Es más, la señora se atrevió a cachetearme, felizmente retiré la cara, porque si no me caía la cachetada”, narró.

“No tengo ningún derecho en meterme en la vida privada de las personas, porque si a la señora la invito a salir de mi oficina, es porque no había ninguna relación laboral de sus reclamos con el cargo que desempeño”, remarcó.

“Hay un montón de testigos que vieron la agresión que yo sufrí, desde el vigilante hasta varios trabajadores. La hija de la señora que dicen que presenció el hecho no estuvo ahí”, comentó.

Ángeles Guevara mostró el certificado médico legal a la que fue sometida Caren Chávez, en donde concluye que no existen signos de lesiones traumáticas corporales y no requiere de descanso.

“La pericia médico legal refiere que la señora nunca fue agredida ni física ni verbalmente; entonces, dónde quedó esa agresión que dice haber sufrido. Me han hecho un inmenso daño a mi imagen, mi reputación, a la institución que represento y hasta a mi familia”, concluyó.