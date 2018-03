Ex secretario general de Víctor Larco: “Pilar Ramos es una malagradecida y nos ha traicionado”

Contundente. El ex secretario general distrital de Víctor Larco por Fuerza Popular, Wilmar Gonzalo Alcántara León, expresó su molestia por el “atropello “del cual vienen siendo víctimas él y más ex secretarios del partido político en mención, por parte de la Coordinadora de la Macroregión Norte, Pilar Ramos Chamán.

“La señora Pilar aduce que nosotros hemos renunciado por nuestra propia cuenta, pero eso es una falsedad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que nos atropelló, porque formó comités en diferentes distritos paralelos a los comités que hemos ganado a base de elecciones. Eso ha originado en nosotros un gran caos político” sostuvo Wilmar Alcántara León.

Por el mismo lado, señaló que el calificativo de “malagradecido” que usó Pilar Ramos para referirse al congresista Luis Yica es absurdo.

“El congresista no es malagradecido, ella es la malagradecida. Yica si estaba trabajando bien en el congreso, la pregunta es qué está haciendo ella en su cargo. Lo único que viene haciendo es desorganizar al partido y eso no es nada bueno” agregó el ex secretario general de Víctor Larco.

Asimismo, enfatizó que la coordinadora de la macroregión norte hizo mucho daño a Fuerza Popular.

“Además de que nos hizo mucho daño, es la causante de que el distrito de Víctor Larco haya tenido una votación tan baja, porque colocó a dedo a otra secretaría general. Ella se jacta y se cree la mártir del fujimorismo y no es eso, los verdaderos fujimoristas venimos trabajando desde el año 1990” indicó.

Cerca de 20 secretarios generales distritales son aquellos que han sido separados del partido ‘naranja’.

“Lo que ha hecho Pilar Ramos con nosotros es una traición. La destitución de su cargo sería una buena alternativa de solución para este problema. Existen personas más capacitadas y que pueden trabajar mucho mejor que la actual coordinadora de la macroregión, pero eso lo debe decidir Keiko Fujimori” finalizó Alcántara León.