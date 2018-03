Denuncian pésima atención en Hospital General de Jaén

Madre tenía a su bebé muerto en el vientre y a los tres días le hicieron el legrado.

Jaén.- Una nueva denuncia contra el Hospital General de Jaén, en esta oportunidad por la falta de atención a una mujer que tenía a su bebé muerto en su vientre y luego de tres días recién le hicieron el legrado, poniendo en riesgo su vida.

Cristian Sánchez García (19) informó a Visión TV que el lunes 5 de marzo llegó junto a su esposa con referencia desde el Centro de Salud de Huarango (distrito de la provincia de San Ignacio) al nosocomio de esta ciudad, pues le dijeron que tenían que hacerle el legrado, pero no obtuvieron respuesta.

“En el centro poblado La Lima mi esposa se hacía sus controles, pero al agravarse su estado la refirieron a Huarango, ahí nos dijeron que el bebé estaba muerto, por tanto teníamos que ser trasladados al Hospital de Jaén”, comentó.

“Los doctores nos decían que tenemos que esperar, que no se puede hacer nada, estuvimos todo el lunes y martes en el hospital, pedí a la obstetra que por favor la atiendan porque estaba en riesgo la vida de mi esposa, me amenazó con traer al fiscal, me dijo que a nadie amenazan con cuchillo en el cuello para traer a nuestros pacientes a este hospital y seguían sin hacer nada”, agregó.

Luego de ello refiere que él la amenazó con denunciar ante los periodistas, pero en su ignorancia en estos temas, prefirió no hacer nada porque temía por el representante del Ministerio Público, pasaron la noche en zozobra y recién el miércoles, 7 de marzo le hicieron el legrado.

“Lo que pido es a las autoridades locales que se investigue este tipo de hechos, a fin de que no suceda lo mismo con otros pacientes, pues en este estado les puede coger una fuerte infección y las madres pierden también la vida. En este hospital da miedo traer a nuestros pacientes, ingresan sanos y salen muertos por la falta de atención”, concluyó.