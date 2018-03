Partidazo en el Camp Nou

Barcelona y Chelsea tienen una cuenta pendiente de cara a la vuelta de octavos de final de la Champions League 2017-18. Los culés e ingleses chocarán en el Estadio Camp Nou en la búsqueda de un boleto hacia la ronda de los ocho mejores donde, hasta el momento, están Real Madrid, Manchester City, Juventus y Liverpool.

El partido entre ambos se jugará hoy a las 2:45 p.m. y será transmitido a toda Latinoamérica por la señal de ESPN 2 (América TV también en Perú).

Barcelona llega entonado a su duelo con Chelsea. Cómodo puntero de la Liga Santander, los dirigidos por Ernesto Valverde vencieron 2-0 al Eibar como visitante con goles de Luis Suárez y Philippe Coutinho. Lionel Messi no fue parte de ese duelo por el nacimiento de su tercer hijo, Ciro.

Los españoles parten como favoritos al ser locales y haber marcado en Stamford Bridge. Un empate sin goles les da el pase a cuartos de final, pero no quieren dejar cabos sueltos. Y es que al frente tienen jugadores de gran calidad como Eden Hazard, Álvaro Morata y Willian.

El Chelsea, con un perfil bajo, venció al Crystal Palace el pasado sábado con tantos de Willian y Martin Kelly (autogol). Están fuera de carrera en la Premier y todo su arsenal lo pondrá frente al ‘Barza’ por la Champions League.

PROGRAMACIÓN, CHAMPIONS LEAGUE

HOY: 2:45 p.m. Besiktas vs. Bayern Munich