ENTREVISTA – “AP todavía no decide si votará a favor o en contra de la vacancia”

Panorama una vez más conversó con el congresista Yonhy Lescano Ancieta, de las filas de Acción Popular (AP), sobre el tema de la vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que este jueves el Pleno del Parlamento Nacional admitió a debate la moción multipartidaria presentada; sobre las delaciones de Jorge Barata (exrepresentante de Odebrecht en el Perú), la extradición del exmandatario Alejandro Toledo y otros temas de actualidad. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– Jorge Barata ha dicho que también aportaron a los candidatos de todos los partidos políticos al Congreso de la República.

– No, no, hay que aclarar esto, no hay que confundir a la población, él no ha dicho eso, que entregó dinero a todos los congresistas, hay que rechazar esto.

– Congresista, ha dicho a los postulantes de todos los partidos.

– Entonces que diga quiénes son esos postulantes y no quiera meter en un saco a todos.

– Pero ha dicho también de todos los partidos políticos.

– Claro, pero nosotros, los de Acción Popular, somos un partido incólume, con una trayectoria limpia y como congresistas estamos trabajando para lo que fuimos elegidos, por el Perú, allá los que tuvieron para letreros luminosos como propaganda, publicidad en radio, en televisión, en la prensa, nosotros no somos de un partido que no ha recibido nada, nosotros fuimos en una alianza electoral en el 2011 y solos en las últimas elecciones.

ESCUCHAREMOS

A KUCZYNSKI

– ¿En su bancada ya decidieron sobre la vacancia presidencial?

– No, todavía, queremos escuchar al presidente lo que diga en la Comisión Lava Jato (hoy, viernes, 16 de marzo), para luego tomar una decisión al respecto.

– ¿Qué le parece que nuevamente Alberto Borea sea el defensor del presidente Pedro Pablo Kuczynski?

– Bueno, está en su derecho, claro después de lo que dijo y criticó al presidente al enterarse del indulto a (Alberto) Fujimori, luego de su primera defensa en el primer pedido de vacancia.

– Borea ha dicho que es impropio debatir otra vacancia, sobre lo mismo.

– Bueno, pues esa es parte de su nueva estrategia de defensa, pero habrá que escucharlo de todas maneras en el Pleno (del Congreso de la República).

EXTRADICIÓN

DE TOLEDO

– ¿Algún comentario sobre la aprobación de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, por parte del Poder Judicial peruano?

– Tenía que hacerlo obligatoriamente y de acuerdo a ley, pero esperamos que no haya demora en este caso.

– La premier Mercedes Aráoz ha dicho que el gobierno garantiza firmeza y celeridad.

– Bueno, habría que verlo, que den muestras claras de que lo traerá (al exmandatario Alejandro Toledo) para ser juzgado con un debido proceso.

CENSURA DE

MINISTROS

– ¿Coincide con Mauricio Mulder en modificar el Reglamento del Congreso de la República para el caso de censura de ministros y la cuestión de confianza?

– Eso no se puede dar porque se le da mucha ventaja al Congreso y eso no puede ser, tiene que haber equilibrio de poderes, además porque es inconstitucional lo planteado por el congresista Mulder.

DECRETO DE

URGENCIA 003

– Usted se manifestó en contra de la aprobación del Proyecto de Ley N° 2408 que reemplazará al Decreto de Urgencia N° 003, el mismo que busca el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz.

– Es una ley para darle beneficios a empresas corruptas y no para poder asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado. No se asegura esto.

– ¿Qué quiere decir con esto, hay beneficio para las empresas corruptas?

– Claro, se le da una serie de beneficios a las empresas corruptas.

– ¿Esto incluye a las que se acogen a la colaboración eficaz?

– Así es, incluso si se acogen a la colaboración eficaz y dicen cómo han robado, no se les aplica nada.

ENGAÑO

AL PAÍS

– ¿Por eso es que votó en contra de la aprobación de este proyecto de ley?

– Sí, porque el país sería engañado, pues esta norma servirá para motivar el delito por parte de las empresas.

– ¿Considera entonces que esta ley es un engaño para el país?

– Mire, yo considero que esto es un engaño que se le quiere hacer creer al Perú, el hacer una ley para poder recuperar el dinero robado de las empresas brasileñas y sus socias peruanas. Y es todo lo contrario, es como favorecer, como estar incentivando el delito.

– Pero eso lo está planteando el Congreso del cual es usted parte.

– Es gravísimo lo que está haciendo el Congreso de la República con complicidad de todas las fuerzas políticas, salvo el Frente Amplio y Nuevo Perú. Es una vergüenza.

