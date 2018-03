Es necesario trabajar unidos por Cajamarca para hacer realidad los grandes proyectos que necesita la población y por ello son necesarios este tipo de eventos, destacó el alcalde Manuel Becerra Vílchez, durante el Primer Foro de Cámaras de Comercio convocado por el prefecto Fernando Silva Martos.

“Es importante que la población conozca al detalle los proyectos que se tienen para la región, especialmente para la provincia, como asfaltado, ampliación y mejoramiento de la vía Cajamarca-Cumbe Mayo, las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, la represa del Chonta, entre otras, que permitirán elevar el nivel de vida de los cajamarquinos”, enfatizó.

“La ciudadanía debe saber que nuestra gestión ha logrado avanzar en algunos proyectos que ya están en ejecución, como es el caso del agua potable que permitirá que la población tenga el líquido elemento las 24 horas del día, en cantidad y calidad. Será beneficiada totalmente la ciudad de Cajamarca, así como los distritos de Llacanora, Jesús y parte de La Encañada”, detalló.

LO FELICITA

De otro lado, al iniciar su alocución, el presidente de la Asociación Los Andes Cajamarca (ALAC), Raúl Benavides Ganoza, felicitó al burgomaestre Manuel Becerra por haber tenido la decisión política de culminar e inaugurar el coliseo Gran Qhapac Ñan. “Lo peor es tener una obra inconclusa que no beneficia a nadie y por ello saludo el trabajo del alcalde de Cajamarca al terminar el coliseo”, resaltó.

Asimismo, destacó la importancia de que las autoridades hagan gestión para lograr cristalizar sus proyectos. “Es buena la unión de las empresas privadas con los representantes locales, pero no podemos hacer nada, si ellos no gestionan y no se deciden a ejecutar las obras proyectadas”, afirmó el empresario.