Separan de su cargo a fiscal por manejar ebrio

Por: Jorge García

La Fiscalía de Turno y Fiscalía Superior Desconcentrada de Control Interno de Cajamarca iniciaron investigación inmediata en torno a la reciente intervención de Julio Guerrero Suárez, fiscal adjunto de la Fiscalía Mixta de La Florida, provincia de San Miguel, mientras conducía su vehículo en aparente estado de ebriedad.

El representante del Ministerio Público fue detenido en la madrugada del sábado 17 de marzo, en inmediaciones del complejo Qhapac Ñan.

Según se informó, el fiscal inclusive habría intentado solucionar el grave problema de manera irregular. “¿Me puedes apoyar? Yo subo a tu camioneta y vamos y lo soluciono, pero tú, yo y él y nadie más ¿ok?”, fueron algunas de las frases que se le escucha decir en un vídeo difundo en las redes sociales, mientras era intervenido por los policías.

Sin embargo, todo no quedó ahí, en la Comisaría, Guerrero adoptó una conducta agresiva, culpando a los agentes de haberlo agredido con gas lacrimógeno.

“Él me ha metido gas lacrimógeno en la cara ¿Ya? Bacán eres pe, en mancha son bacanes, toditos, toditos. ¿Por qué me tiras gas lacrimógeno en la cara cuando te pido un derecho el cual es llamarme a la primera persona que me está deteniendo?”, manifestó evidentemente alterado, en el mismo vídeo.

Ante estos hechos y mediante la cuenta de Twitter del Ministerio Público, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso la separación de Julio Guerrero Suárez por la gravedad de su conducta.