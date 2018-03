ENTREVISTA – “De producirse la vacancia se corre el riesgo de un nuevo salto al vacío”

Panorama conversó con el congresista del APRA, Jorge del Castillo, sobre la vacancia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), la modificación del Reglamento del Parlamento Nacional sobre la censura y pedido de cuestión de confianza, entre otros temas. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– El jueves 22 de marzo se debatirá un segundo pedido de vacancia contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). ¿Como bancada o personalmente ya tiene definido su voto?

– No, todavía, porque ya se ha tenido y he perdido una reunión muy importante en la Comisión Lava Jato con el presidente (de la República) y no tengo noticias de lo que se haya podido aclarar o definir y eso es muy importante antes de votar.

– Su colega de bancada Mauricio Mulder ha dicho que el tema de la vacancia lo debe ver su partido en una convención partidaria. ¿Coincide con eso?

– No, no, no, porque para eso existe la célula parlamentaria, que es la instancia correspondiente.

– El expresidente Alejandro Toledo culpa al fujimorismo y al APRA de politizar a la justicia. ¿Cuál es su opinión?

– Bueno, yo creo que han sido declaraciones, es más tengo la impresión de que el señor Toledo hasta ha llorado, quizás no estaba pues ecuánime completamente para emitir esas declaraciones, además con abiertas mentiras, entonces dejarlo ahí nomás.

– La aprobación de este nuevo pedido de vacancia presidencial ha sido con 87 votos. ¿Cree que los 87 votarán por la vacancia o como dice Kenji Fujimori puede jalar a más congresistas de Fuerza Popular bajo su liderazgo?

– Bueno, le comento que no todos los que han votado por debatir significa que van a votar u optar por la vacancia, son dos cosas distintas, una cosa es debatir y otra cosa es vacar.

– La vez pasada hubo casi el mismo número de legisladores que votaron para que se debata la vacancia.

– Más, hubo más, claro y votaron solamente 79.

– El congresista Juan Sheput ha declarado que si PPK no es vacado, el Gabinete debe ser cambiado.

– Esa es una decisión del presidente (de la República), no me atrevo yo a dar una sugerencia, pero eso sí, sin duda, el jefe de Estado tendrá que reflexionar, debe pensar muy bien en qué cambios tiene que hacer para, digamos, adaptarse a esta nueva situación, no de hecho no pueden seguir las cosas como si no hubiera pasado nada.

NORMAS DEL

CONGRESO

– ¿Está de acuerdo con la modificación del Reglamento del Congreso sobre la censura y pedido de cuestión de confianza como lo planteó Mauricio Mulder?

– No, no estoy de acuerdo, cuando estábamos revisando la Constitución, levanté una norma, menos el Reglamento del Congreso, eso exige una ley y esa ley tiene que estar acorde con la Constitución, no está bien lo que se ha hecho, estuve completamente en contra.

– Por eso la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK) ha presentado una denuncia en el Tribunal Constitucional.

– Creo que razón no le falta.

– ¿Tienen entonces toda la razón?

– Sí, claro.

– Algunos constitucionalistas se han pronunciado y han afirmado que es anticonstitucional.

– Todos los constitucionalistas han dicho que es anticonstitucional, no se ha escuchado a uno que diga lo contrario.

– ¿Cómo están sus relaciones políticas con su compañero Mauricio Mulder?

– Normal, tratamos la cosa de manera normal.

– Pero luego del primer debate del pedido de vacancia y luego de la votación lo trató muy mal.

– Bueno, cada uno trata de acuerdo a su educación amigo, yo soy muy respetuoso de todos.

SITUACIÓN

DEL APRA

– ¿Cree que el APRA levantará cabeza en las próximas elecciones municipales y regionales?

– Es difícil, como para cualquier partido, pero seguro que muchos compañeros lograrán ser alcaldes en varias circunscripciones, es posible, hoy día usted sabe que la gente vota por la persona antes que por un partido.

– ¿Qué pasará luego del debate de la vacancia y de las crisis política que está atravesando el país?

– Yo creo que de esta situación, gane quien gane, todos pierden, no es que alguien que se crea ganador sea del gobierno o de la oposición, no es que va a subir en las encuestas, igual le van a dar, por qué, porque la gente no quiere peleas, la gente no quiere desorden, porque la gente no quiere inestabilidad.

TODOS HAN

BAJADO

– ¿Cree que eso va a pasar?

– Eso es lo que yo creo que va a pasar y la mejor prueba, usted ha visto en la última encuesta de Ipsos, han bajado todos, ha bajado PPK, ha bajado Keiko (Fujimori), el riesgo de Keiko de volver perder es sumamente alto, es sumamente alto, puede perder y encima perder más gente, lo cual es terrible.

– Keiko Fujimori sigue pensando que le hicieron fraude y por eso no ganó la Presidencia y después de mucho tiempo sale a pedir que PPK renuncie.

– Cuando dice que renuncie es porque sabe que posiblemente no tenga los votos, entonces al no tener que votar una vacancia, le pide renuncia.

EMPATE

TÉCNICO

– ¿Le reitero, cree que PPK será vacado luego de que se lo escuche y se defienda nuevamente por el mismo caso?

– Mire amigo, esta segunda votación va a ser muy cerrada, hay como un empate técnico en este momento.

– ¿Pero de producirse la vacancia se corre algún riesgo para el país?

– Lo que va a pasar posiblemente es que esto lleve nuevamente a un nuevo salto al vacío y a un mayor retroceso del país.

– ¿Política y económicamente?

– Habrá consecuencias económicas. Las consecuencias económicas son errores de este gobierno, pero tiene mucho de lo heredado del gobierno anterior.

PERIODO

DE 5 AÑOS

– ¿Piensa que PPK debe cumplir con los cinco años de su mandato?

– Bueno, ese es el principio, un presidente elegido por un periodo constitucional, eso debe cumplirse, ese es el principio, ahora si hay algo grave en el camino, si uno evalúa, pero hay un principio central que hay que tratar de cumplir como se ha hecho con los otros presidentes, siempre.

BARATA NO

PRUEBA NADA

– ¿Qué le parece lo dicho por Jorge Barata en Brasil que también compromete al APRA?

– Respecto al APRA, eso no está probado, es una afirmación que habrá que verificar como otras, como por ejemplo en el caso (Alejandro) Toledo sí está probado, en el caso de (Ollanta) Humala sí está probado, porque ahí están las transferencias bancarias. En fin, hay una serie de pruebas.

– ¿Pone las manos al fuego por Alan García?

– Yo no pongo las manos al fuego por nadie mi amigo, yo pongo las manos al fuego por mi familia, esas preguntas siempre las respondo igual, yo no ofendo a nadie diciendo no pongo las manos al fuego, cada uno es responsable de sus actos.