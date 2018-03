Denuncian a enfermera de Chanta Alta por pésimo trato

Por. Rosa Cruzado

Por su pésimo trato usuarios del Centro Poblado de Chanta Alta ubicado en el Distrito de La Encañada piden la destitución de la enfermera del lugar a quien denunciaron ante sus superiores.

Los quejosos mencionaron que la Técnica en Enfermería Lusdina Bustamante Arteaga no respeta a los pacientes y el maltrato sicológico y verbal es evidente “nosotros somos del campo, pero lo más importante es que somos humanos y no merecemos que malos profesionales que vienen de la ciudad maltraten a nuestras familias, eso no lo vamos a permitir”, advirtieron.

Frente a esta grave denuncia el Jefe de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Luis Díaz Saldaña dio la cara y se comprometió a solucionar el incidente “ rotaremos a este personal a otro lugar mientras duren las investigaciones. Lo que queremos es la tranquilidad en este lugar”, relató.

Los lugareños han amenazado de venir a la ciudad y realizar un plantón en las afueras de la DIRESA si los funcionarios no atienden su pedido.

Eje se desprende de camión lechero y pasajeros salvan de morir

Por. Rosa Cruzado

El eje de un camión acopiador de leche de placa de rodaje se desprendió y por poco causa una tragedia en la provincia de San Miguel, cuando el vehículo repleto de porongos de leche quedó inservible.

Tanto el conductor y sus pasajeros salieron ilesos pero se llevaron un gran susto, debido que el camión quedó en medio de la carretera semi volteado.

El camión pertenece a la empresa Gloria y según reporte policial este cubría la ruta Taulis – San Miguel “estábamos yendo tranquilos cuando de repente escuchamos un sonido fuerte y sentimos que nos caíamos, cuando nos dimos con la sorpresa que un líquido salía debajo del camión y sus llantas posteriores estaban a un costado”, contó un pasajero.

El vehículo quedó inservible, lo que se comunicó a la empresa a fin que otro vehículo lo reemplace y traslade la leche a su planta enfriadora a fin que no se malogre.

Cajamarca estrena últimos modelos de la marca Bajaj

Por. Rosa Cruzado

La marca Bajaj, Motorcycle presentan en el mercado cajamarquino nuevos y modernos modelos como Dominar 400, Boxer 150 X, V15, Discover 150 S y la serie NS de Pulsar que competirán con las marcas ya conocidas.

La jefa de la marca Pulsar y Dominar Eliana Díaz Tejada en diálogo con Panorama Cajamarquino dijo “esperamos que los nuevos modelos cuenten con mayor o igual aceptación que las gamas pasadas”.

Mencionó que los mismos modelos se están presentando en las diferentes provincias de la región, donde cuentan con locales de ventas, servicios y repuestos de su marca.

Por su parte la jefa de la marca V15 pamela Talledo explicó las potencialidades y novedades que presenta su nuevo modelo para principiantes y los aficionados al mundo de vehículos de dos ruedas.

El encargado de Trade Marketing Cristian Díaz dijo que en Cajamarca cuentan con más de ocho puestos de ventas en los locales de Motocar, Roima que están ubicados en la Vía de Evitamiento de Sur de esta ciudad “la garantía de los vehículos es de 12 meses o que haya alcanzado 20 mil kilómetros. Es decir, que los propietarios deben cumplir con los requisitos de la garantía para hacerse acreedores de los beneficios de la garantía”, explicó.

Invitaron a la población cajamarquina a visitar sus lugares de venta y aventurarse en estos nuevos modelos que en todo el país ya son una sensación por su versatilidad y velocidad.

DATO

Estos nuevos modelos no sobrepasan los 4 mil soles con las garantías de la marca.

Sicarios asesinan a estudiante en la puerta de su casa

Por. Rosa Cruzado

De dos disparos a la altura del cuello y pecho asesinaron la noche del martes a un joven estudiante quien se encontraba con su amigo en la puerta de su vivienda ubicada en el Barrio de San Martín. Hasta el momento se desconocen las causas del accionar de dos desconocidos que tras cometer el hecho se dieron a la fuga en la motocicleta del amigo del occiso.

Las primeras investigaciones revelan que el occiso se encontraba charlando con su amigo de 17 años quien había venido a su vivienda para enseñarle su motocicleta, circunstancias en las que aparecieron dos jóvenes y uno de ellos desenfundó su arma y le disparó diciéndole; “tengo un regalo para la Iglesia”, huyendo a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

Al lugar del crimen llegó el fiscal de turno y personal de la División de Investigación Criminal (DIVNCRI) con la finalidad de recoger las evidencias que puedan clarificar el hecho y dar con los autores de este hecho de sangre.

El infortunado fue identificado como Josué Francisco Bances Barboza (18) quien al momento del crimen se encontraba en el frontis de su domicilio ubicado en la Prolongación San Martín A-242 (al costado de la iglesia Pentecostal – La Cosecha).

El jefe de la sección de emergencia Mayor PNP Ronald Rojas Aliaga a las 7:40 de la noche se constituyeron al Sector de Pariamarca Baja (altura de la Iglesia Pentecostal- La Cosecha), con la finalidad de constatar la muerte, encontrando a los familiares consternados y el herido ya había sido trasladado al Hospital Regional Docente de Cajamarca.

La madre del occiso Carmelina Barboza Gonzales (49) natural de Chota dijo que al llegar al nosocomio local el médico de turno José Ramírez Sáenz indicó que su hijo llegó cadáver.

AMIGO SE PRONUNCIÓ

El menor J.A.V.M (17) amigo de la víctima domiciliado en Barrio Santa Elena parte Alta al momento de ser interrogado por la policía mencionó que en el momento de los hechos se encontraba con Josué al promediar las 6:20 de la tarde del martes, momentos en que llegó a su domicilio a fin de mostrarle su moto, después de varios minutos de entablar una conversación a las 7:20 de la noche dos desconocidos se aceraron hasta donde estaban conversando y uno de ellos le disparó dos veces a la altura del cuello y pecho lado derecho.

FUGARON CON MOTO DE MENOR

Tras cometer el hecho, los desconocidos montaron la moto lineal, color negro-plomo, modelo PULSSAR NS200, sin Placa de Rodaje, de propiedad del menor y huyeron de le escena del crimen con rumbo desconocido.

La fiscalía ya ahonda en las investigaciones a fin de determinar la causa de la muerte. No se descarta que haya sido alguna venganza debido que su padre el pastor evangélico.

DATO

Cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley y determinar el calibre del arma.

El 75% de casos de cáncer se detectan en estados avanzados

En el marco de la Semana de la Lucha Contra el Cáncer de Mama y Cuello Uterino, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que en el Perú, el 75% de casos de cáncer ginecológico se detectan en estadios clínicos avanzados.

La causa en su mayoría es por una falta de cultura preventiva en chequeos y cuidados de la salud femenina. Especialistas del Seguro afirman que cada 7 de 10 mujeres descubren que padecen de cáncer en etapas avanzadas o en metástasis.

El oncólogo de EsSalud Dr. Pedro Aguilar dijo que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y una de las más frecuentes en la población de mujeres aseguradas. Éste se origina por una alteración de las células en el seno que comienzan a crecer de forma descontrolada.

“No tiene síntomas, sin embargo, con el pasar del tiempo, puede manifestarse con la presencia de uno o varios nódulos que pueden ser dolorosos, comienzan a aparecer irregularidades en el contorno de la mama, hay cambios de color y enrojecimiento en la piel hasta puede provocar úlceras” explicó el especialista.

Destacó la importancia de la prevención, realizando una mamografía cada dos años, especialmente las mujeres que tienen entre 50 y 69 años y en casos excepcionales a partir de los 40 años, según criterio médico y factores de riesgo asociados.

Seis heridos deja accidente en Chanta Alta

Por. Rosa Cruzado

Seis heridos de consideración es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido ayer a las 6:25 de la mañana en circunstancias que la combi con placa de rodaje M1Y-701 de la empresa de transportes Santiago de Chanta se despostó y volteó a la altura del caserío Cerro

Azul a cinco minutos de Chanta Alta.

Según información policial los heridos fueron trasladados de emergencia a la Clínica Limatambo a fin que reciban ayuda médica ya que su diagnósticos son reservados por la gravedad de las heridas.

El vehículo antes del accidente se dirigía de Cajamarca a Vista Alegre y luego del accidente el conductor se habría dado a la fuga.

Cae sujeto requitoriado por estafa

Por. Rosa Cruzado

Efectivos Policiales de la Comisaría de Bambamarca, en un operativo Policial realizado a la altura de la Av. Túpac Amaru Cuadra 4 intervinieron a Wilder Rojas Jambo (32) quien presentaba requisitoria vigente por el Delito de estafa genérica.

El sujeto quien además era reo contumaz estaba siendo solicitado por el Juzgado Penal Unipersonal Penal –Bambamarca.

Los agentes policiales con el parte policial fue trasladado a la Dependencia Policial para continuar con las diligencias del caso y en las próximas horas será puesto a disposición del Juzgado solicitante.