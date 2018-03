Renunció PPK

Pedro Pablo Kuczynski dimitió a la Presidencia del Perú.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunció este miércoles a la Presidencia de la República en una carta enviada al Legislativo tras la crisis política generada en torno a la vacancia, y afirmó que habrá una transición constitucional y ordenada.

En un mensaje a la Nación, junto a sus ministros de Estado, dijo que gobernó a pesar de las constantes obstaculizaciones y ataques de una mayoría en el Congreso, situación que aceleró un clima de ingobernabilidad que le hace daño al país y no permite avanzar.

Recordó que durante su gobierno, la oposición presentó muchas interpelaciones a sus ministros, censuró a un Gabinete completo, impulsó un proceso de vacancia que logró superar y otro en curso, según dijo, por los mismos hechos del primer pedido rechazado.

Como corolario de esta situación, lamentó la publicación de informes defectuosos enviados a la comisión Lava Jato y sesiones reservadas en perjuicio suyo y de su Gobierno, a fin de generar su vacancia.

“Muchos parlamentarios expusieron que su voto debía ser de convicción y no de consigna e inmediatamente después aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el Gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos”, refirió.

DISTORSIÓN

Estos hechos, apuntó, generaron una grave distorsión del proceso político y de la vacancia que “debió llevarse de manera alturada, transparente y sin alteraciones”, pero sin embargo “nos recuerdan épocas tristes que pensábamos superadas”.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente parecer como culpable de actos en los cuales no he participado, pienso que lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia de la Republica porque no quiero ser un escollo para que nuestra Nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron”, dijo.

“No quiero que la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos, habrá una transición constitucionalmente ordenada”, añadió.

Agradeció a todos quienes lo ayudaron en sus dos campañas a la Presidencia de la República, a sus ministros de Estado, a los parlamentarios y sus colaboradores en este gobierno y en los otros de los cuales ha sido parte.

Al final de su mensaje, dijo que trabajo casi 60 años con “total honestidad” y que es la oposición quien ha tratado de mostrarlo como una persona corrupta, vinculándolo con lo que llamó una “artimaña de demolición” en contra del Gobierno.

“Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos”, señaló.

“DIOS BENDIGA

AL PERÚ”

Informó también que ha remitido el original de su carta de renuncia a la Presidencia al Congreso de la República y que seguirá comprometido con el desarrollo del Perú.

Llamó finalmente a centrarse en las reformas políticas constitucionales que permitan no volver a situaciones como estas e iniciar un nuevo capítulo hacia el progreso y la justicia.

“Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú”, se despidió.