UTC va por el ‘Zorro’

Con la finalidad de reencontrarse con la victoria, hoy en el Estadio Huancayo a las 3:30 de la tarde, los elencos de Ayacucho FC y UTC Cajamarca se enfrentarán, en un juego reprogramado a la jornada 7 del Grupo A del Torneo de Verano. El `Gavilán’ llegará con todo al duelo luego de sacar un empate en Matute ante Alianza Lima.

Los dirigidos por Franco Navarro se repusieron de su dura eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Rampla Juniors de Uruguay que lo venció por 4-0 y así viene de conseguir dos buenos empates en calidad de visita ante equipos candidatos al título nacional como son Sporting Cristal contra quien empato a dos goles y luego ante Alianza Lima con marcador de 1-1.

El elenco cajamarquino no la ha pasado bien en las últimas semanas y no sabe de triunfos hace seis juegos tomando como referencia todas las competencias y por ende es el colero del grupo con solo seis puntos en siete juegos, por lo que estas últimas fechas en el Torneo de Verano van a servir para hacer algunos ajustes en el cuadro cajamarquino y sumar puntos para no verse comprometidos con el descenso.

Por su parte, la llegada de Duilio Cisneros al mando de Ayacucho FC ha cambiado mucho el accionar del equipo, así si bien el cuadro ayacuchano viene de empatar a un gol en casa ante la Universidad San Martín, con esto sumaron una racha de cuatro partidos sin perder donde dos de ellos fueron triunfos, y ojo que aquí destacamos el triunfo 5-3 sobre Sporting Cristal y el empate a un gol en su visita a Universitario.

Con estos resultados los “Zorros” han ascendido hasta el quinto lugar en la clasificación con 8 puntos y un triunfo los llevaría hasta la tercera casilla, por lo que están decididos a quedarse con la victoria hoy a pesar de no jugar en casa.