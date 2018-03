Aquino: “La Selección ha crecido mucho”

El volante Pedro Aquino aseguró que viene trabajando muy fuerte para tratar de meterse en el once titular de la Selección peruana que hoy jugará ante Islandia en New Jersey.

“Ante Croacia el equipo peruano estuvo muy concentrado y se le pudo ganar a una muy buen selección. Pienso que la Selección ha crecido mucho más y está más madura”, dijo Aquino.

Luego, el volante nacional comentó que “en lo personal, estoy trabajando al máximo para tratar de estar entre los once que arrancan pero, si no me toca estar, apoyaré al grupo desde afuera”.

Sobre el frío que se sentirá en New Jersey, Aquino sostuvo que “será duro, pero como futbolistas que somos tenemos que estar acostumbrados a cualquier eventualidad”.