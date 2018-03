División de menores de Hualgayoc se instalan en Cajamarca

La Federación Peruana de Fútbol trasladó a la ciudad de Cajamarca, la sede de las tres categorías de menores del Club Social Cultural Deportivo Hualgayoc, por presunta falta de infraestructura deportiva.

El cuadro de Hualgayoc, no cuenta con las comodidades para albergar a más de 60 niños y jóvenes deportistas para toda la temporada 2018, señala el profesor Miguel Ángel Cruzalegui, jefe de las Divisiones de menores del CSCDH.

Por estos inconvenientes, gran parte de los jóvenes deportistas Hualgayoquinos verán como sus sueños de ser parte del primer equipo nuevamente se frustran; sin embargo, existe la posibilidad de retornar a mitad de año, vale decir, a partir de junio, pero parece lejana dicha posibilidad, ya que es complicado construir o generar las condiciones necesarias en tan corto plazo.

El costo de las Divisiones de Menores del equipo de Hualgayoc, son financiadas por la FPF, por lo que al no haber la suficiente infraestructura, (campos deportivos, hoteles, restaurantes, etc.) el organismo rector del fútbol nacional ha creído por conveniente trasladar la sede a Cajamarca.

Según Cruzalegui, se está seleccionando a 60 futbolistas entre jóvenes y niños, subdivididos en tres categorías: sub 17, sub 15 y sub 13; integrando 20 jugadores por categoría, 45 jóvenes futbolistas foráneos y 15 Hualgayoquinos en los tres niveles, por edades.