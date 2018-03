ENTREVISTA – “El incremento del Salario Mínimo Vital de PPK es aún insuficiente”

Panorama conversó una vez más con Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) sobre el incremento aprobado por el renunciante presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien antes, junto a su último Consejo de Ministros, aprobó el incremento del Salario Mínimo Vital, cuestionado por la dirigente sindical por ser insuficiente. A continuación sus declaraciones:

Panorama conversó una vez más con Carmela Sifuentes, presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) sobre el incremento aprobado por el renunciante presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien antes, junto a su último Consejo de Ministros, aprobó el incremento del Salario Mínimo Vital, cuestionado por la dirigente sindical por ser insuficiente. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– Se fue PPK, pero incremento el salario mínimo vital. ¿La CGTP cómo tomó este incremento?

– Mire, nosotros tuvimos ya una propuesta en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) que era referente a la canasta básica familiar, la verdad es que una vez más a los trabajadores no se los escucha, no solamente como digo para nosotros, sino para todos debe ser porque inclusive ese decreto supremo que ha salido es un decreto excluyente, porque no habla nada del sector público que muchas veces está postergado, ha aumentado (PPK), se ha ido, pero no es lo que los trabajadores hemos querido.

– ¿Ustedes consideran insuficiente este incremento a 930 soles?

– Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es insuficiente para cubrir todas las necesidades básicas, porque si nos vamos a otros sectores estamos sobre los dos mil y tantos, ya quisiéramos que los congresistas o los señores ministros vivan por lo menos un solo mes con ese tipo de sueldo, no lo harían, no lo harían, entonces creo que es insuficiente y seguiremos nosotros en la lucha, seguiremos reclamando sea, de acuerdo a las necesidades mínimas de los trabajadores y eso debe ir con el pueblo, porque cuando aumentan el salario mínimo a lo que debe ser, va a darse la dinamización del mercado interno también, una persona que tiene dinero en su bolsillo va a poder invertir más y eso no lo entienden, ni los empresarios, tampoco los gobernantes.

– ¿Qué espera la CGTP del nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra?

– Nosotros ya hemos dado una opinión pública, donde nosotros queremos que no solamente se escuche en este momento a los empresarios, a los grandes del pueblo peruano, sino que se escuche a los trabajadores, nuestra decisión es que el señor Vizcarra, lo que debería hacer en este momento es convocar a una asamblea constituyente, luego a nuevas elecciones, porque con este Congreso que se queda ya hemos visto totalmente descalificado, corrupto y que mayormente no está viendo los problemas del país, sino problemas de poder, entonces no es poco o casi nada lo que el señor Vizcarra va a hacer con las buenas intenciones que tenga, lo que nosotros decimos que escuche primero a los trabajadores, cuál es la propuesta y cuál es nuestra sugerencia para que el país por fin tenga una estabilidad, porque quienes son los que estamos sufriendo, los trabajadores y el pueblo de a pie, ellos no, a ellos no les pasa nada.

– ¿Pedirle eso sería anticonstitucional?

– No, que pase un tiempo, que pase un tiempo por lo menos y al igual que lo hizo cuando se tomó los cuatro suyos, que haya un tiempo y luego retome esas condiciones porque con este Congreso, igual que otros Congresos no le van a dejar casi nada qué hacer, y al no dejarlo hacer nada, él puede decir que este Congreso no deja avanzar al país, no tiene la moral adecuada, entonces puede hacer lo que acabo de mencionar.

– ¿Qué le pareció a la CGTP el primer mensaje del presidente Martín Vizcarra?

– Nos pareció un discurso sencillo, pero yo como educadora, él habló de la educación y eso es lo que todos los gobiernos deben comenzar con ese espacio, si no hay educación, nunca vamos a poder tampoco votar bien, tampoco hacer que el país desarrolle, eso es lo principal que debería haber, ojalá se cumpliera en los primeros meses que va estar, que la educación tiene que ser lo prioritario, educación, salud e infraestructura, yo creo que son tres ramas que él debería dar importancia y de esa manera vamos a ir desarrollándonos poco a poco, no podemos pedirle de ahorita porque la crisis que nos han dejado, no es solamente una crisis económica, sino una crisis social y básicamente de valores, creo que debe retomar en los primeros meses ese tipo de desafíos, educación, salud, infraestructura y obviamente nada de corrupción, para por lo menos ir terminando este flagelo que está en todas las instituciones del Estado.

– ¿La CGTP buscará un acercamiento, entrevistarse con el presidente Vizcarra?

– Sí, como siempre, diplomáticamente, diplomáticamente nosotros vamos a enviar una carta para que nos pueda convocar a una reunión, siempre lo hemos hecho porque siempre es necesario dar a conocer cuáles son nuestras propuestas, porque no solamente hay que decirlo en las calles que es un buen espacio, pero siempre hemos presentado propuestas, tenemos una agenda laboral, social que se presenta, tanto al gobernante de turno como al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación con propuesta de los trabajadores, por eso no nos podrán decir o atacar que no tenemos propuestas, sí las tenemos.

– ¿Qué esperan del nuevo Gabinete en especial del nuevo ministro de Trabajo?

– Debe ser una persona que tenga conocimiento, una persona que tenga empatía y, básicamente, tiene que salir de la clase trabajadora, y tiene que ser una persona joven con un profesionalismo, no necesariamente los cartones hacen el profesionalismo, pero si la empatía y querer servir a los trabajadores, porque al fin y al cabo en el Perú somos todos trabajadoras y trabajadores. Y que realmente haya un acercamiento a la clase trabajadora y que se respete los derechos fundamentales a través de los convenios internacionales, como la libertad sindical, la negociación colectiva y basta de regímenes que en estos momentos son propias de estas grandes empresas abusivas, que vea cómo el salario mínimo tiene que ir según la Constitución, ir avanzando, ir año a año evaluándose y de esa manera subir el salario mínimo, porque, como le digo, no solamente es para los trabajadores sino para todo el pueblo en general.

– ¿Cómo CGTP cuánto están planteando como sueldo mínimo vital?

– Bueno nosotros hasta el año pasado planteamos 1 500 de la canasta básica y ahora ha subido a 1 640 la canasta básica y ni siquiera nos damos cuenta, ya cuando se hace el análisis, no lo hacemos nosotros, es el INEI quien ha dado o considerado los 1 640.sona que tenga empatía y, básicamente, tiene que salir de la clase trabajadora, y tiene que ser una persona joven con un profesionalismo, no necesariamente los cartones hacen el profesionalismo, pero si la empatía y querer servir a los trabajadores, porque al fin y al cabo en el Perú somos todos trabajadoras y trabajadores. Y que realmente haya un acercamiento a la clase trabajadora y que se respete los derechos fundamentales a través de los convenios internacionales, como la libertad sindical, la negociación colectiva y basta de regímenes que en estos momentos son propias de estas grandes empresas abusivas, que vea cómo el salario mínimo tiene que ir según la Constitución, ir avanzando, ir año a año evaluándose y de esa manera subir el salario mínimo, porque, como le digo, no solamente es para los trabajadores sino para todo el pueblo en general.

– ¿Cómo CGTP cuánto están planteando como sueldo mínimo vital?

– Bueno nosotros hasta el año pasado planteamos 1 500 de la canasta básica y ahora ha subido a 1 640 la canasta básica y ni siquiera nos damos cuenta, ya cuando se hace el análisis, no lo hacemos nosotros, es el INEI quien ha dado o considerado los 1 640.