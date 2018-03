Garcilaso se queja de la programación

El jefe de equipo de Real Garcilaso, Rolando Escajadillo, mostró su molestia con las programaciones de sus partidos en la Copa de Verano y aseguró que estas cosas solo perjudica al cuadro cusqueño.

“Estamos muy mortificados con las programaciones de nuestros partidos del Torneo de Verano y esto lo venimos advirtiendo desde la primera fecha de la Copa Libertadores, cuando jugamos contra Santos de Brasil el 1 de marzo y, a los dos días, tuvimos que jugar en Huancayo”, dijo Escajadillo.

Luego, el delegado del cuadro cusqueño agregó que “en aquella oportunidad jugamos en Huancayo y pensamos que no volvería a suceder; sin embargo, coincidencia o no, para este domingo nos programan ante Municipal y el martes tenemos que jugar ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. Es cierto que hay un poco más de 48 horas, pero realmente resulta indignante que entre peruanos nos pongamos trabas y no nos ayudemos, tomando en cuenta que estamos representando al Perú”.

“Y les doy otro ejemplo, el 25 de abril jugaremos el choque de vuelta ante Nacional, en Uruguay, y para el 23 o sea dos días antes, a las 8 pm, nos han programado nuestro partido ante Sport Huancayo en Cusco. Seguramente habrán unos minutos más de las 48 horas y nos harán jugar, pero realmente la manera cómo nos han programado nuestros partidos da qué pensar”.