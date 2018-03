ENTREVISTA – “En Semana Santa la clase política y dirigentes tienen que reflexionar”

Con ocasión de Semana Santa que se celebra en todo el mundo cristiano, Panorama conversó con monseñor José Marcelo Martínez Lázaro, obispo de la Diócesis de Cajamarca, quien resaltó las actividades por esta recordación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. También habla sobre la reflexión que deben hacer en Semana Santa los políticos y gobernantes del país, para que se encamine al Perú por la senda de la estabilidad democrática. A continuación sus declaraciones:

– Ya estamos en Semana Santa. ¿Qué actividades se han programado?

– La Semana Santa comenzó con Domingo de Ramos y el martes fue la Misa Crismal. El martes nos reunimos por la mañana todos los sacerdotes de la Diócesis y en la tarde tuvimos la Misa Crismal, la misma en donde se renuevan las órdenes sacerdotales y se bendice el óleo de los enfermos y se consagra el óleo de los catecúmenos y del santo crisma. El miércoles (ayer) comenzó el Triduo Pascual: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria que es llamado comúnmente el Triduo pascual, o sea tres días en los que se celebra por lo misterios centrales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.

– ¿Cuál es el mensaje al mundo católico en estas fechas?

– El mensaje es que asentemos nuestras vidas en Jesucristo muerto y resucitado por nosotros, él que viene a este mundo, incomprendido por algunos y es pues condenado a muerte por autoridad de aquel momento; sin embargo, porque era la causa de Dios pues, no se quedó en el sepulcro, sino que triunfó a través de la resurrección y el mensaje sería ese, que a pesar de las dificultades que podamos encontrar en nuestras vidas sepamos que si seguimos de cerca a nuestro señor, pues nuestra vida tendrá sentido y resucitaremos a la vida eterna.

– En esta semana algunos hablan de la Semana Santa de los Cristianos. ¿Qué diferencia hay entre cristianos y católicos?

– Bueno, cristianos somos los que seguimos a Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios de la tradición de la iglesia, entonces la diferencia actual y en principio todos somos cristianos, aunque ciertamente hay algunas comunidades o sectas, adventistas, Testigos de Jehová, mormones, etc., que no son cristianos porque no siguen a Jesucristo, están todavía en el Antiguo Testamento algunos, pero cristianos somos los que seguimos a Jesucristo con algunas variantes, algunas sectas un poco desvirtúan el mensaje del evangelio, muchos de ellos, la mayoría, se centra más, como digo, en el Antiguo Testamento y no pasan del acontecimiento central como decía de nuestra fe que es la resurrección, esa es un poco la diferencias fundamental.

– ¿La Cena Pascual qué representa?

– La celebramos hoy Jueves Santo. Se celebra el lavatorio de los pies, el signo del amor de Jesucristo por nosotros y también la institución de la Eucaristía que es la Cena Pascual, el momento último o de los últimos de Jesús en los que se reúne con sus apóstoles y celebra no solo la Cena Judía, la Cena Pascual Judía, sino la nueva cena del nuevo testamento que es Jesucristo, ya no es un animal el que sacrificas, sino que es el mismo Jesucristo el que se sacrifica y da la vida por nosotros y se queda en la Eucaristía a través del pan y a través del vino para ser nuestro alimento, el alimento de nuestra vida, para estar fuertes en el camino de la vida.

– En Semana Santa se celebra y recuerda el triunfo de la vida de Jesús sobre la muerte.

– Ese es el Sábado de Gloria, es el día de la vida, el día de la luz, por eso se celebra los cuatro momentos principales de la celebración, un momento de la luz, se enciende una fogata en el centro del templo, se enciende el cirio pascual que representa a Jesucristo que es luz del mundo y se celebra la Eucaristía, por eso es esta la celebración más importante de nuestra fe, la novedad, diríamos, la Nueva Pascua de Jesucristo.

– ¿Cuando usted habla de la Pascua de Jesucristo, es la cena del nuevo testamento, pero él también celebró la Pascua de la Liberación de los Judíos del yugo egipcio?

– Sí. La Pascua de los Judíos, todos los judíos celebraban en ese día la Pascua, el paso, la liberación de la esclavitud de Egipto, pero Jesús celebra pues la liberación de la muerte del mal y del pecado a través de su muerte y de su resurrección, esa es la gran novedad de nuestra fe cristiana y católica.

– Eso es lo que no se entiende cuando usted habló en torno a las sectas y las nuevas religiones.

– Sí pues, como que se han quedado algunas de ellas en el Antiguo Testamento, no han dado ese definitivo, novedoso, que es la resurrección de Jesucristo.

– Tenemos un nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, pero aún seguimos en crisis política, social, de valores, en donde impera la corrupción. ¿En esta Semana Santa qué le puede decir a la clase política?

– Esta crisis parece que ya empezó hace tiempo y estamos viendo las consecuencias, pero gracias a Dios se están dando, parece, los pasos para superar, superar esta crisis, ya tenemos presidente y próximamente y, según el anuncio de él mismo (Vizcarra), por lo tanto ya se conformará el nuevo gobierno que regirá con normalidad, esperamos, los destinos del país y esperamos que también sea sin tanta corrupción que, como le decía, ha habido en estos últimos años.

– La Iglesia, siempre cuando hay este tipo de crisis se pronuncia a través de la Conferencia Episcopal Peruana.

– Sí, sí, también este año lo ha hecho, la semana pasada la Presidencia de la Conferencia Episcopal sacó un comunicado, un pronunciamiento en donde condenaba los actos de corrupción habidos y en el cual aconsejaba, animaba a los políticos, a los dirigentes, a los que tenían en su manos la posibilidad de superar esta crisis por los caminos de la concordia, de la paz, del diálogo, de la responsabilidad.

– Esperemos que esta Semana Santa sean días de reflexión de la clase dirigente y política del país.

– Así es, ojalá que seamos y sean capaces de dar la talla en donde se pueda poner al pueblo de Dios el amor de Dios, dejando de lado todo aquello que nos separa, que nos limita, que nos enfrenta.

– ¿Finalmente, qué le puede decir al pueblo de Cajamarca?

– Bueno, felicitar al pueblo de Dios, a los cristianos católicos por estas pascuas, Pascua de Resurrección, e invitarlos a que en estos tres días: jueves, viernes y sábado de gloria, que participen de las celebraciones para que nuestro espíritu pues se fortalezca y se anime a vivir los valores del evangelio para que tengamos una vida según como Dios quiere.