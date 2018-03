Sujetó asestó 7 puñaladas a su cuñado en San Ignacio

Víctima recibió tres cuchilladas en la espalda, dos a la altura del corazón, una en el brazo y otra en la oreja. Vive para contarlo.

San Ignacio.- Un hombre de 40 años, identificado como Edwin Guevara Camizán, recibió siete puñaladas en diferentes partes del cuerpo y por milagro de Dios estos no afectaron órganos vitales.

Este hecho se registró el pasado jueves en horas de la noche en la provincia de San Ignacio.

El atacante sería el cuñado de la víctima al que identificó como Martín Chamba, todo como consecuencia de que Edwin Guevara le reclamó para que no saque su motocicleta sin su permiso.

“Mi cuñado había llegado a la casa y se había llevado mi moto, a las dos horas aproximadamente regresó y le reclamé por qué sacó mi vehículo sin autorización, en ese momento se molestó y se volvió como loco, agarró un cuchillo y me apuñaló”, relató.

El desafortunado hombre fue auxiliado por sus familiares y lo trasladaron de inmediato al establecimiento de salud de San Ignacio, en donde, mientras le daban los primeros auxilios, su esposa denunció el hecho en la Comisaría.

Posteriormente Edwin Guevara fue evacuado de emergencia a Jaén.

“Luego que me tomaran mis declaraciones, los policías de inmediato lo detuvieron (a Martín Chamba), para bien no ha logrado escapar, ahora solo pido que sea castigado por su falta, no puede quedar libre tras atentar contra mi vida”, señaló.

Se debe precisar que Edwin Guevara recibió tres puñaladas en la espalda, dos a la altura del corazón, una en el brazo y otra en la oreja. Las heridas no fueron profundas, por lo que no causó mayores daños.

Se conoció, posteriomente, que el paciente está fuera de peligro, permanecerá en observación en el Hospital General de Jaén, a fin de evitar alguna complicación en su salud. “Los doctores me dicen que será uno o dos días que me observarán, luego me darán de alta”, precisó Guevara. (Fuente: Visión TV).