Bayern podría dar la vuelta esta fecha

Bayern Munich y Borussia Dortmund juegan hoy en Allianz Arena por la fecha 28 de la Bundesliga con el colombiano James Rodríguez, quien apunta al titularato. El partido, que será la última prueba para los ‘Bávaros’ antes de encarar la Champions League, está programado para las 11 y 30 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será televisado vía FOX Sports.

A pesar de los 18 puntos de ventaja del líder Bayern Munich sobre el tercero, el Dortmund, el ‘Klassiker’ de mañana pone mucho en juego; el equipo ‘bávaro’ podría proclamarse campeón, mientras que el ‘Vendaval’ no puede fallar en su carrera por volver a la Champions League.

Bayern Munich cuenta con 17 puntos de ventaja sobre el segundo, el Schalke, cuando restan siete fechas por delante. Son necesarias dos condiciones para que el equipo de Heynckes conquiste este fin de semana el 28º título liguero de su historia; que supere al Dortmund y que el Schalke 04 no derrote el sábado en casa al modesto Friburgo.

Pero por encima del orgullo, el Borussia Dortmund no puede ceder en la lucha por el Top-4, que asegura la clasificación para la ‘Champions’. El Borussia Dortmund es tercero con 48 puntos, pero le acechan el Eintracht Fráncfort (45 puntos), el Bayer Leverkusen (44 puntos) y el Leipzig (43 puntos).

PROGRAMACIÓN, BUNDESLIGA (HORA PERUANA)

SÁBADO 31: 8:30 a.m. Stuttgart vs. Hamburgo/ Hannover 96 vs. Leipzig/ Leverkusen vs. Augsburgo/ Hoffenheim vs. Colonia/ Schalke 04 vs. Friburgo, 11:30 a.m. Bayern vs. Dortmund, 1:30 p.m. Hertha Berlín vs. Wolfsburgo

DOMINGO 1: 8:30 a.m. Werder Bremen vs. Frankfurt, 11:00 a.m. Mainz 05 vs. Monchengladbach