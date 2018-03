ENTREVISTA – “Los congresistas nunca van a votar por una ley para que se vayan todos”

Panorama conversó con el congresista de Peruanos Por el Kambio, Moisés Guía Pianto, quien dijo que es populismo presentar un proyecto para adelantar las elecciones, manifestó estar de acuerdo con la designación de César Villanueva como primer ministro y también que se deben ir todos los legisladores, incluido él. A continuación sus declaraciones.

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿El lunes está juramentando el nuevo Gabinete Ministerial, qué expectativas tiene usted?

– En primer lugar con mucha expectativa como todos los ciudadanos queremos que el presidente (Martín Vizcarra) y el premier (César Villanueva) escojan personajes que le van a dar un empuje en el sentido de darle más velocidad y coordinar más las acciones con el pueblo.

– ¿Está de acuerdo que César Villanueva haya sido confirmado como el nuevo premier?

– Yo creo que esa es una situación que el presidente debe escoger, yo creo que hay que darle de todas formas el hecho mismo que es la mejor elección que él tiene.

– La bancada de Peruanos Por el Kambio le han dado toda la confianza al presidente Vizcarra.

– Nosotros le hemos dado toda la confianza porque es parte de nuestro gobierno, es la segunda parte de Peruanos Por el Kambio, porque él es el vicepresidente de este partido, entonces le damos toda la oportunidad de poder hacer las cosas correctas.

– Fuerza Popular, a través de sus voceros y del presidente del Congreso (Luis Galarreta) han dicho que van actuar de la misma forma que lo han hecho con Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

– Bueno, eso ya depende de ellos, yo no hablo por ellos.

PRIMERO

ESCUCHAR

– ¿Cree que deben ser desaforados los congresistas comprometidos en los kenjivideos?

– Creo que primero deben revisar toda la documentación y las cosas que existen y esperar a que hagan sus descargos, nosotros en un país tenemos que aprender a ver los procesos y de acuerdo a ello, si se tiene que asumir responsabilidades, creo que tienen todo su derecho de actuar, pero no se puede hacer justicia siempre y cuando no los hayamos escuchado.

– Pero los kenjivideos al parecer son más convincentes.

– Yo le voy a decir que hay cosas peores que eso y hasta ahora Fuerza Popular no ha hecho nada, como quienes mienten por ejemplo con sus estudios y hay cosas en que algunos sentenciados, hay congresistas que han sido sentenciados antes de haber estado en el Congreso y no les pasa nada, entonces yo ya no confío en aquellos que hacen justicia dentro del Congreso.

ACTUACIÓN

CORRECTA

– ¿El congresista Moisés Mamani, quien filmó y grabó los vídeos, también debe ser procesado e investigado?

– Todo ciudadano y los congresistas deben dar el ejemplo de una actuación correcta e imparcial frente a la sociedad y aquí nadie debe tener corona, ni el presidente de la República, ni el último ciudadano, y creo que todos nos merecemos respeto y todos merecemos que nos hagan justicia, aquí el congresista Mamani ha cometido un gran error de haber filmado sin consentimiento de los señores y que asuma su responsabilidad, yo creo que también debe ser investigado.

EL FA SOLO

TIRA PIEDRAS

– ¿Recibirá el Gabinete Villanueva la confianza del Congreso.

– El Frente Amplio (FA) no tiene nada que hacer, el Frente Amplio solo tira piedras y se escapa, es un movimiento y un partido que no hace nada en beneficio del país, ser oposición por oposición no tiene nada, ellos son culpables para que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no se haya ido en la primera vuelta, ellos se fueron los diez de Nuevo Perú, izquierdistas o supuestos izquierdistas y miren en lo que estamos, si ellos no se hubiesen ido del Congreso y hubiesen votado, ya PPK en la primera hubiese sido vacado, de todo esto también ellos son culpables y responsables.

– Acción Popular ha presentado un proyecto para adelantar las elecciones.

– Mire, para mí que se vayan todos a su casa, creo que eso sería lo factible, pero es mentira amigo, yo hablo con la verdad, eso es populismo, eso es mentira, es un engaña muchachos, eso no va pasar, ni en las comisiones va a pasar ese proyecto de ley, entonces hay muchos congresistas y partidos que actúan para la foto, para el periódico del día, pero al día siguiente son personas que no tienen ningún sentido y a esos proyectos de ley ni hacen seguimiento, y cuántas leyes como esa están en nada, entonces solamente es engañar al pueblo, mentirle al pueblo, creen a una expectativa de la población. Eso es más falso y así como esos proyectos hay muchos, por qué, porque yo le digo la verdad, hay proyectos en la cual hace tiempo se ha venido trabajando en eso, para no reelección de congresistas, por no a la impunidad de congresistas y no ha pasado, este es uno más, sino que lo hacen en el aspecto coyuntural y dicen Frente Amplio, Acción Popular, todo es más de lo mismo, la política en los últimos tiempos es una verdad a la cual también yo me sumo a esto.

INDULTO A

FUJIMORI

– ¿Cuál cree que ha sido el principal motivo que devino en la caída de PPK?

– Indultar a (Alberto) Fujimori y tener como aliados políticos a los fujimoristas, eso fue la caída y tienen que asumir su responsabilidad.

– El Ministerio Público ha sido muy rápido en su actuar con PPK, porque no hace eso con Keiko Fujimori, Alan García o Susana Villarán.

– Claro, quién está en el poder, verdaderamente quién está en el poder, entonces no engañemos al pueblo, quienes están en el poder hacen lo que quieren, ponen y sacan. ¿Quién está en la investigación en la cual estamos todos los peruanos, en Unidad de Investigación Financiera, quién está en la SUNAT?

– ¿Está en manos de gente allegada a los fujimoristas?

– Claro y usted cree que ellos quieren que su lideresa vaya a ser procesada e investigada, no hay que ser ingenuos.

ES JUEGO,

ES CIRCO

– ¿Cree que Kenji Fujimori puede ser testigo comprometer a su hermana en el caso Lava Jato?

– Yo lo único que de esto le digo es, con toda honestidad, es un juego de un circo, para solamente calmar las aguas y sacar provechos, todos quieren el poder y toda esta lucha es por el poder.

– ¿Se trata de la lucha por el poder?

– Claro, todo es una lucha por el poder, no es una lucha frontal contra la corrupción, porque todos los que dicen estar en el poder, están inmiscuidos en la corrupción, entiende entonces qué podemos esperar de todo esto, es más de lo mismo, yo sí estaría de acuerdo que se vayan todos, pero de verdad, que haya leyes, que esto no va a prosperar, los congresistas no van apoyar una ley que se vayan todos, van a pasar los cinco años o lo que queda de estos cinco años, el 2021 habrán elecciones y veremos lo que pasa, el pueblo ya está cansado.

– El 50 % de la población quiere nuevas elecciones.

– Yo también quiero eso, pero no jueguen con la ilusión del pueblo y que no sean demagogos los políticos, que no los defraudemos, ni decepcionemos como lo estamos haciendo hasta ahora., seamos honestos y digamos la verdad, no hagamos circo de esto.