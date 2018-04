Perfil de los nuevos ministros

El presidente Martín Vizcarra tomó juramento este lunes a los integrantes del primer Consejo de Ministros de su gobierno ayer por la tarde en el patio de Palacio de Gobierno

César Villanueva, primer ministro. Administrador de empresas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fue gobernador regional de San Martín en dos oportunidades (2007-2010 y 2011-2013). También fue jefe del cuarto Gabinete Ministerial del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). Duró menos de cuatro meses en el cargo tras un impasse con la entonces primera dama, Nadine Heredia. Tras ello, fue elegido congresista por Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. Desde el Parlamento fue el principal promotor del segundo pedido de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Presidencia de la República)

Salvador Heresi, Ministerio de Justicia. Abogado de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Ha sido alcalde de San Miguel en tres oportunidades (2003-2006, 2006-2010 y 2010-2014). Postuló sin éxito a la alcaldía de Lima. También es fundador y secretario general del partido Peruanos por el Kambio, con el que elegido congresista en el 2016. Ha presidido la Comisión de Justicia del Parlamento. (Foto: Presidencia de la República)

Rogers Valencia Espinoza, Comercio Exterior y Turismo. Licenciado en Turismo por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Trabajó como docente de la Escuela de Postgrado de Turismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) e investigador de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, fue presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco (CARTUC) y miembro del Consejo Consultivo de Turismo Cuida, asociación comprometida con la responsabilidad social, cultural y ambiental en el sector turismo. Además, se ha desempeñado como consultor internacional y miembro de la Asociación Civil Transparencia. En setiembre del 2016 fue designado como viceministro de Turismo, cargo que ejerce hasta la fecha. (Foto: Presidencia de la República)

Patricia Balbuena Palacios, Ministerio de Cultura. Abogada de la PUCP. Tiene una maestría en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo de la misma casa de estudios. También es doctora en Ciencias Sociales con la especialidad en Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia de gestión cultural y gestión social, ha sido Viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) y se ha desempeñado como docente universitaria y consultora en temas desarrollo internacional. En setiembre último fue nombrada como directora del programa Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. (Foto: Presidencia de la República)

Mauro Medina Guimaraes, ministro del Interior. General en retiro de la Policía Nacional. Ha sido viceministro de Orden Interno entre julio del 2014 y agosto del 2015. También integró la comisión reorganizadora de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante el gobierno de Ollanta Humala. (Foto: Presidencia de la República)

Christian Sánchez, ministro de Trabajo. Abogado de la PUCP, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha estudiado temas de Salud Pública y Derechos Humanos en Harvard University. Fue árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. (Foto: Presidencia de la República)

Fabiola Muñoz Dodero, ministra del Ambiente. Abogada de la PUCP. Fue directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). También ha sido secretaria general del Ministerio de Agricultura y asesora del despacho ministerial. (Foto: Presidencia de la República)

Daniel Córdova, ministro de la Producción. Tiene 52 años, es economista por la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado tanto en la actividad privada, como la pública. Por ejemplo, fue gerente corporativo de la minera Milpo entre 1992 y 2002. Asimismo, miembro del Consejo Directivo de Osiptel entre el 2004 y 2006. En las Elecciones Generales del 2011 postuló al Congreso con Alianza por el Gran Cambio, pero no fue elegido. (Foto: Presidencia de la República)

José Huerta Torres, ministro de Defensa. Hasta antes de la juramentación fue viceministro de Políticas para la Defensa. Es egresado de la Escuela Militar de Chorrillos, donde ocupó el primer puesto en el arma de Artillería. Durante su carrera militar fue inspector general del Ejército (2001-2002). (Foto: Presidencia de la República)

Silvia Pessah Eljay, ministra de Salud. Médico cirujana especialista en Salud Pública. Doctora en Medicina por la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (1992). Egresada de la Maestría de Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú (1999). Magister en Biomedicina y Salud Informática por la Universidad de Washington, EE.UU. (2002). En agosto del 2016 fue nombrada como viceministra de Salud y tras dejar ese cargo un año después fue designada como directora de Instituto Nacional de Salud. (Foto: Presidencia de la República)

Gustavo Mostajo, ministro de Agricultura. Se ha desempeñado como agregado agrícola del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Brasil y ha ocupado cargos en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. (Foto: Presidencia de la República)

Daniel Alfaro, ministro de Educación. Economista de la UP, máster en Marketing de la EADA de Barcelona. Es el actual Director General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística, está en el Minedu desde 2016 con la gestión de Jaime Saavedra. Ha trabajado en los ministerios de Cultura y Producción. Asimismo, ha laborado en el Ministerio de Educación de Colombia. Ha trabajado en Apoyo Comunicaciones, donde sido jefe de redacción de Semana Económica. (Foto: Presidencia de la República)

Francisco Ísmodes Mezzano, ministro de Energía y Minas. Abogado de la PUCP. Tiene una maestría en gerencia social. Ha sido gerente general de la minera Milpo. Además, fue gerente del Sector Minero en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. (Foto: Presidencia de la República)

David Tuesta, ministro de Economía y Finanzas. Es el actual director corporativo de estrategia en la CAF. Formó parte de la Comisión de Protección Social impulsada el año pasado por el ex ministro Alfredo Thorne. Integró el equipo que elaboró una propuesta de reforma previsional y de salud. (Foto: Presidencia de la República)

Javier Pique, ministro de Vivienda. Es ingeniero civil de la UNI. Ha cursado estudios de postgrado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde obtuvo el grado de Master of Science in Civil Engineering en 1974, Master of Science in Naval Architecture and Marine Engineering y Doctor of Philosophy in Structural Engineering en 1976. Ex director e investigador del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, Cismid de la UNI (1995-1999).

Liliana La Rosa, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Doctora en Antropología de la PUCP. Magíster en Salud Comunitaria con mención en Materno Infantil y Población por la Universidad Cayetano. Gerente de Desarrollo Social del Cuerpo de Gerentes Públicos del SERVIR desde el año 2011. (Foto: Presidencia de la República)

Ana María Mendieta, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Fue viceministra de la Mujer en tres ocasiones, cuando el ministerio lo ejercía Virginia Borra, en el año 2011 y cuando fue titular de ese sector Carmen Omonte. Y continuó en el cargo cuando fue ministra Marcela Huayta. (Foto: Presidencia de la República)

Néstor Popolizio Bardales, canciller. El actual vicecanciller es un diplomático de carrera con 36 años de servicios. Ha sido representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas y embajador en Portugal y Colombia. También fue el segundo de Torre Tagle durante la gestión de José Antonio García Belaunde como canciller en el último gobierno aprista. (Foto: Presidencia de la República)

Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones. Es licenciado en Ingeniería Sanitaria de la UNI con estudios de Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad de Piura. Actualmente, cursa una Maestría en Gestión Pública en la Universidad San Martín. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de empresas prestadoras de servicios de saneamiento, en gestión de recursos ídricos y gestión pública. Ocupó las gerencias generales de los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa.