Derbi italiano a la vista

AC Milan e Inter de Milán jugarán hoy el ‘Derbi della Madonnina’ por la fecha 23 de Serie A italiana en San Siro. El partido se disputará hoy desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido a través de la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica.

En el duelo a tres por dos puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, el Inter de Milán podría superar hoy a la Roma y al Lazio, si se impone al Milan en el partido atrasado correspondiente a la fecha 27 del campeonato italiano.

De sumar los tres puntos, el Inter ascendería a la tercera plaza, por detrás del inalcanzable Nápoles (2º) y Juventus (1º). Los ‘nerazurri’ se colocarían con un punto más que la Roma, y dejarían al Lazio a cuatro unidades.

Así pues, el partido ante el conjunto de Genaro Gatusso es crucial para los hombres de Luciano Spalletti, DT del Inter de Milán, mientras que los dos equipos de Roma se enfrentarán el 15 de abril.

Aunque vienen de perder ante la Juventus (3-0) su primer partido desde finales de diciembre, el Milan sumaba ocho victorias y dos empates.

PROGRAMACIÓN, LIGA ITALIANA (HORA PERUANA)

HOY: 10:00 a.m. Benevento vs. Hellas Verona, 11:30 a.m. Chievo vs. Sassuolo/ Torino vs. Crotone