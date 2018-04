Alianza se complica en la Libertadores

Alianza Lima sigue sin sumar una victoria en la Copa Libertadores y en un partido con cancha mojada cayó en Brasil ante Palmeiras por 2-0. Martins y el colombiano Borja marcaron los goles.

Los íntimos ingresaron fríos al partido y a los 10′ Martins abrió la cuenta, luego de aprovechar un tiro libre que rebotó en el parante derecho para solo empujar el balón debajo del arco. Los íntimos quisieron reaccionar, pero siempre tenían problemas al momento de replegar cediendo mucho el balón.

Palmeiras merecía mucho más en el encuentro ante el tímido equipo peruano que solo apelaba a una genialidad de Rinaldo Cruzado. En el segundo tiempo la primera jugada nuevamente madrugó a los dirigidos de Pablo Bengoechea. El portero Prieto en su afán de embolsar un balón lo cedió para que Borja anotara el segundo.

Alianza Lima con los ingresos de Kevin Quevedo y Alejandro Hohberg mejoró, pero nunca pudo encontrar el descuento que le sirva como envión anímico para buscar remontar el marcador adverso.

U DE CHILE Y RACING QUEDARON TABLAS

En otro partido por la segunda fecha del grupo 5, Universidad de Chile y Racing de Avellaneda protagonizaron una intensa batalla para igualar 1-1 en el Estadio Nacional.

A los 10′ David Pizarro abrió el marcador para los chilenos.

El despertar de Racing se concretó a los 23 minutos y de forma inesperada, con un tiro libre de Alejandro Donatti que se coló en el arco local por culpa de una barrera mal parada y una floja reacción del portero Johnny Herrera.

PROGRAMACIÓN, COPA LIBERTADORES

HOY: 5:15 p.m. River Plate vs. Santa Fe/ Colo – Colo vs. Delfín, 7:30 p.m. Bolívar vs. Atlético Nacional/ Estudiantes vs. Santos

TABLA DE POSICIONES

GRUPO 3

# Clubes PJ PG PE PP PTS 1 Libertad 2 2 0 0 6 2 The Strongest 2 1 0 1 3 3 Peñarol 1 0 0 1 0 1 Atl. Tucumán 1 0 0 1 0

GRUPO 5

# Clubes PJ PG PE PP PTS 1 Racing Club 2 1 1 0 4 2 U. de Chile 2 1 1 0 4 3 Vasco 1 0 0 1 0 1 Cruzeiro 1 0 0 1 0

GRUPO 6

# Clubes PJ PG PE PP PTS 1 Estudiantes L.P. 2 1 1 0 4 2 Real Garcilaso 3 1 1 1 4 3 Santos 2 1 0 1 3 1 Nacional 3 0 2 1 2

GRUPO 8