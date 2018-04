ENTREVISTA “Vizcarra tendrá todo nuestro respaldo para que gobierne por el bien del país”

Temas de interés nacional tocó el congresista de Fuerza Popular Humberto López Vilela, en entrevista concedida a Panorama, asuntos como el nuevo Gobierno encabezado por Martín Vizcarra, entre otros. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– ¿El nuevo Gabinete tiene ya la anuencia del Legislativo?

– Bueno, luego de la juramentación del nuevo Gabinete ya tiene todo el respaldo del Legislativo para poder trabajar en bien del país, esperamos que este Gabinete que son personas de confianza del presidente Martín Vizcarra, esperemos le dé el alcance a las necesidades que el país está requiriendo, porque hemos tenido un país totalmente paralizado casi dos años con la presencia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), esperamos que con este Gabinete y la presencia del señor Vizcarra en la Presidencia de la República, que es un hombre joven, provinciano y con personajes políticos, porque el político siempre debe tener articulación y comunicación con todos los peruanos y articulación y comunicación con todas las entidades políticas para poder fortalecerlas y poder trabajar en bien del país y eso es lo que tiene Vizcarra.

– Pero el Gabinete al parecer es más tecnócrata que político.

– Es un Gabinete que es de confianza del señor César Villanueva, por lo menos hay ingenieros, por lo menos quieren trabajar al servicio del país, aunque no falta por ahí un ministerio como de Desarrollo e Inclusión Social que no estoy de acuerdo con la presentación de la enfermera Liliana La Rosa que es una partidaria del Frente Amplio, esperamos que esta señora del Frente Amplio que está en el Gabinete del señor Villanueva trabaje bien, pero por lo menos como Fuerza Popular vamos a darle todas las facultades si es que lo solicita el señor Vizcarra conjuntamente con César Villanueva como premier, darles las facultades para que trabaje, los haremos y siempre lo hemos hecho con PPK.

RENUNCIA

POR PRESIÓN

– ¿Por qué cree que ha renunciado a la Comisión de Ética su colega Juan Carlos Gonzáles?

– Bueno, porque siempre va a persistir, habrá presión, más que una presión política fue una presión periodística donde se informaba que todos los votos iban direccionados, en este caso el presidente de la Comisión de Ética nunca votó en cualquier tipo de elección o decisiones de algún congresista de la República, esperamos que por lo menos esta decisión que él haya tomado, porque para estar a cargo de esa presidencia es una presidencia muy delicada, de tomar criterios que vayan en beneficio y de acuerdo a las pruebas que pueda entregar un congresista, porque acá se define muchas cosas, se dice que Fuerza Popular es mayoritario y Fuerza Popular en ninguna de las comisiones es mayoría. Si tiene las presidencias, pero la presidencia no es la que toma decisiones, los que toman decisiones son los votos de todos los que están en la comisión, en este caso somos mayoría, pero no podemos llegar al voto completo, creo que acá más que una presión política es una presión periodística y para que la población conozca que Fuerza Popular no se aferra a un puesto de una comisión porque no decide, igualito que en la Comisión Lava Jato que son dos y el resto son oposición, igualito pasa en la Comisión de Ética, esperamos que tus lectores o el país lo sepan apreciar y quien tome la presidencia, yo pienso que hay que respaldar la decisiones que pueda tomar de acuerdo a los argumentos que puedan tener cada congresista.

BLINDAJE A LOS

FUJIMORISTAS

– Hay cuestionamientos a su bancada porque son mayoría, por blindar a algunos integrantes de su grupo.

– Las cosas son claras, somos mayoría, pero en el voto no somos mayoría, en el voto siempre perdemos, porque en la mesa de la Comisión de Ética son doce de los cuales de Fuerza Popular son cinco, el resto siete son de oposición, así que no se puede decir que la mayoría, sí somos mayoría porque somos cuatro o cinco, pero el resto son siete o nueve que puedan estar presentes, no es que Fuerza Popular tome una decisión, para eso están lo de oposición que también pueden definir su voto.

– ¿Qué paso entonces con la congresista Yesenia Ponce, han archivado su caso? ¿No la han blindado ustedes como Fuerza Popular?

– No, no tengo la documentación exacta, pero sí, hasta donde tengo la información, donde la congresista Ponce al momento en que el señor, su asesor, su persona de confianza, dice que le hizo el depósito en la ciudad capital en tal banco, a tal hora, pero la congresista Yesenia Ponce ha presentado un documento donde ella ha viajado a su ciudad en representación, no estado en la ciudad capital el día en que se hizo el depósito, entonces ella no hizo el depósito, pero se puede indagar que de repente lo ha mandado, pero supongo que esta persona que ha recibido, también es acto de corrupción, que ha recibido 10 mil soles, pero hay que indagar en el banco quién hizo el depósito, porque cuando es una cantidad mayor de 10 mil soles se llena un documento para ver si es o no lavado de activos. Pero en este caso, por lo menos en las pruebas contundentes que ha hecho su defensa, ha dicho que ella no ha estado en la ciudad capital, creo que se le absuelve por este caso. Pero los otros procesos de investigación de la congresista Ponce siguen en proceso de investigación.

– ¿No han concluido todavía?

– No, no, solamente se ha visto el caso del depósito, todavía continúa en proceso de investigación de sus estudios que lo tiene la Fiscalía y lo tiene la Comisión de Ética del Congreso de la República.

PRÁCTICA

DE LOS 90

– Su excolega de bancada Bienvenido Ramírez, cuyo líder es Kenji Fujimori, ha denunciado a Moisés Mamani ante la Comisión de Ética.

– Bueno, creo que son criterios que siempre he respetado porque cualquier ciudadano pude denunciar, pero eso sí es lamentable cuando uno denuncia sin pruebas y daña al ciudadano, esperamos que el señor Bienvenido Ramírez tenga las pruebas contundentes porque ha sido denunciado el señor Mamani, porque se respalda al señor Mamani cuando tiene que denunciar o grabar un acto de corrupción y lo que ha denunciado el señor Mamani, lo que ha grabado el señor Mamani, es un acto de corrupción que va en contra del Estado.

– Que es casi lo mismo, la misma práctica de la década del 90 con los vladivideos que también son actos de corrupción. ¿No cree usted?

– Claro, lo que no se puede y está prohibido es grabar las intimidades, grabar a la familia, pero cuando es una corrupción, cuando tú tiene que demostrarlo ante la ciudadanía. Porque qué hubiera pasado si el señor Mamani no tenía una prueba y solamente se mencionaba que PPK lo dijo desde mucho tiempo atrás que él iba a comprar congresistas.

– Pero ya tenían los votos para vacarlo, era un hecho la vacancia.

– Pero no eran los votos, acá no era los votos, acá eran los casos de corrupción que ustedes tenían conocimiento como prensa que se decía que PPK no compraba congresistas, entonces cómo podíamos nosotros demostrarle a la prensa y a la ciudadanía que sí era verdad lo que estaba haciendo PPK, la única forma era grabar los actos de corrupción y eso no está prohibido.

– ¿Quién le ordenó grabar al señor Mamani?

– Cada ciudadano tiene su responsabilidad, porque si a mí me dicen que me quieren comprar mi voto, entonces tengo derecho a grabarlo para poder mañana defenderme y denunciarlo.

– ¿No hubo orden de su lideresa Keiko Fujimori o de alguien de Fuerza Popular?

– Acá no hay orden de nadie, en bancada cuando nosotros nos reunimos los martes, cada uno tiene derecho a opinar, derecho a expresase, derecho a poder defenderse, acá no hay decisiones porque el señor Mamani no es un hombre de 18 o 19 años, es un hombre adulto que tiene conocimiento de sus actos, porque él también dijo que habían tratado de comprarle su voto a cambio de qué…, pero él tenía que demostrar y qué hubiera pasado si de repente lo denunciaban a él por hablar cosas que no son, lo denunciaban y se iba a la cárcel.