ENTREVISTA – “Todos los corruptos, de izquierda o de derecha, deben ir a la cárcel”

Edilberto Curro, de las filas del Frente Amplio, conversó con Panorama sobre el planteamiento hecho por su colega de bancada, Rogelio Tucto, de indultar al líder senderista Abimael Guzmán, hecho que será analizado en su agrupación y tomarán una decisión de aplicar o no una sanción al legislador de izquierda. De este y otros temas de coyuntura nacional habló. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– Hace unos días el legislador Rogelio Tucto, su compañero de bancada, habló sobre indultar a Abimael Guzmán.

– Mire, con el respeto que se merecen los medios de comunicación, no es exactamente lo que plantea, lo que pide o que se le dé el indulto respectivo, sino se refiere en forma general y aparte de eso es una opinión muy personal de él, inclusive hoy (ayer viernes) están viendo en la bancada la forma de corregir esos errores. Para nosotros consiste claro una falta la cual se va a corregir.

– ¿Quiere decir que en la bancada del Frente amplio no comparten esa posición?

– De todas maneras son opiniones muy personales y nosotros mismos no entendemos cuáles hayan sido las razones por las cuales se haya expresado de esa manera, y para ello lo hemos citado.

GUZMÁN

Y HUMALA

– ¿Personalmente usted piensa que se debe indultar a Abimael Guzmán?

– Yo digo lo siguiente: En el Frente Amplio estamos varias organizaciones políticas, como seis organizaciones políticas, dentro de ellas yo soy coordinador nacional de Progresista, ahí está Tierra y Libertad, Cielo Verde, están trabajadores, pues hay seis organizaciones políticas. Yo desde mi organización nacional, Coordinación Progresista, toda la vida he discrepado abiertamente con la posición de Abimael Guzmán, con la posición del senderismo, toda la vida la vida nosotros hemos discrepado.

– ¿Qué piensa de Ollanta Humala que está pidiendo su libertad? Él y su esposa están comprometidos con el tema Lava Jato.

– Nosotros hemos manifestado particularmente, mi persona y congresistas del Frente Amplio, todos los corruptos, todos los ladrones que se vayan a la cárcel y para ello hay que fortalecer el sistema judicial que es la única manera de poder corregir los errores en el país, sobre todo de la corrupción, porque qué ejemplo le damos a la niñez que está en plena formación académica, qué ejemplo le damos a la juventud que también está en plena formación.

CORRUPTOS

A LA CÁRCEL

– ¿Entonces plantea que todos los corruptos deben estar en la cárcel?

– Así es. No solo los expresidentes, inclusive los candidatos, los excandidatos que hayan sido financiados por esa empresa corrupta Odebrecht, todos a la cárcel, porque no podemos permitir tanta corrupción, no me parece bien que teniendo actos de corrupción tengan que tener libertad, todos los que cometieron actos de corrupción tienen que ser juzgados con todo el peso de la ley.

– Resulta que son de izquierda, incluido Gregorio Santos que también está siendo juzgado por supuestos actos de corrupción.

– Todos los que están implicados con actos de corrupción, sean de izquierda, de derecha, vengan de donde vengan, nuestra posición es caiga quien caiga, todos los comprometidos por actos de corrupción a la cárcel. Lo único que podemos hacer es fortalecer el sistema judicial para que los jueces, encabezados por la Corte Suprema, actúen con transparencia, con severidad, para que la justicia pueda castigar con todo el peso de la ley. Lamentablemente para los corruptos en el Perú, en comparación con otros países, no está bien potencializado el sistema judicial, dentro de ello en lo inmediato hay que plantear algunas alternativas más drásticas.

LULA A LA

CÁRCEL

– Hablando de corruptos, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va a ir a la cárcel.

– Efectivamente, si es que la justicia brasileña encuentra actos de corrupción, qué se puede hacer. Muchas veces también hay una situación de persecución política y no se puede confiar en ese sistema en que vivimos, es el caso que desconocemos la realidad de Brasil.

– Jorge Barata también ha mencionado a Susana Villarán, Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, pero siguen libres.

– Eso efectivamente está pasando, recordemos qué hicieron los apristas, qué hicieron los fujimoristas, inclusive dieron buenos bonos para retirar a los jueces, fiscales que ya tenían ciertos años y trabajo, para colocar en esos puestos a los apristas y fujimoristas, por eso hoy en día siempre tenemos en toda región, en cada instancia judicial los representantes de apristas y fujimoristas, entonces están favoreciendo de alguna manera a la gente que los ha colocado y les ha dado trabajo.

LA LEY DEL

MÁS FUERTE

– ¿Cree que Kenji Fujimori que ha pedido reprogramar su presencia en el Ministerio Público como testigo, complicará a su hermana Keiko en el tema Lava Jato?

– Mire, este es un caso como para recordar esa historia del viejo oeste de la ley del más fuerte, pareciera así, eso es entre hermanos, entonces la situación de la familia fujimorista como que ha generado un problema en todo el país el problema entre hermanos. Hay que recordar la situación de su mamá, de Keiko Fujimori, que muy bien sabían que estaban torturando a su madre y ella no dijo nada, ahora igualito entre hermanos, finalmente ellos llevan, no la sangre peruana, sino la sangre asiática, cualquiera pensaría que es una cortina de humo, ahora las cosas son complicadas para ambos.

– ¿Cree que los congresistas ligados a Kenji Fujimori serán desaforados?

– Nosotros creemos que deben ser desaforados los que cometen un delito constitucional, entonces ahí hay acusaciones, hay un subcomisión de acusaciones constitucionales que se van a reunir y si comprueban que es un delito constitucional, entonces serían desaforados los congresistas comprometidos en los kenjiaudios y si concluyen que no es un delito constitucional, sino penal, serán juzgados de acuerdo a lo que corresponde.

– Finalmente, ¿qué espera del nuevo Gabinete Ministerial y del presidente Martín Vizcarra?

– Nosotros siempre hemos dicho, es lo mismo, es la continuación, es solamente un recambio para los empresarios, las transnacionales, es un recambio para los que dan la dirección política en el país a la cabeza, ahora ya no por Pedro Pablo Kuczynski, sino por Martín Vizcarra a la cabeza, continúa ese modelo económico, ese sistema neoliberal, las leyes están dadas, lo único que Vizcarra puede hacer es dar un poquito de rostro humano en atender las necesidades y los problemas que se aquejan en los lugares más inhóspitos de la patria, en los centros poblados y en las comunidades, porque ahí tenemos alcaldes de todas las regiones del Perú, de las provincias, de distritos que puede darles algunas facilidades en la ejecución de obras y de esa manera el pueblo se vea representado a través del Estado.