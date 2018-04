La Roma recibe a la Fiorentina

Las acciones de la fecha 31 de la Serie A italiana siguen hoy cuando la Fiorentina visite a la escuadra de la Roma. El equipo dirigido por Stefano Pioli viene de su quinto triunfo consecutivo, pero ahora se enfrenta a unos capitalinos que buscan mantenerse en puestos de Champions League.

Ambos equipos se mantienen con una buena racha de resultaos en sus últimos encuentros, por lo que no existe un claro favorito para llevarse los 3 puntos de este duelo.

Los dirigidos por Eusebio Di Francesco vienen de empatar en la jornada anterior frente al Bologna, con lo que ahora se mantienen como terceros de la Serie A con un total de 60 unidades. A mitad de semana, la Roma visitó al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, donde sufrió un descalabro, pero aún tiene alguna posibilidad de revertir la situación.

Por su parte, la Fiorentina llega a este encuentro después del valioso triunfo a mitad de semana en su visita al Udinese. Este resultado permitió que los de Stefano Pioli alcanzaran los 47 puntos que de momento los tienen en el tercer puesto de la clasificación, y con amplias posibilidades de colarse a la siguiente edición de la Europa League.

PROGRAMACIÓN, LIGA ITALIANA (HORA PERUANA)

SÁBADO 7: 8:00 a.m. Benevento vs. Juventus, 11:00 a.m. Roma vs. Fiorentina/ SPAL vs. Atalanta, 1:45 p.m. Sampdoria vs. Génova

DOMINGO 8: 5:30 a.m. Torino vs. Inter, 8:00 a.m. Crotone vs. Bolonia/ Hellas Verona vs. Cagliari/ Napoli vs. Chievo, 11:00 a.m. Udinese vs. Lazio, 1:45 p.m. Milan vs. Sassuolo