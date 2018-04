PSG rescató agónico empate

PSG empató 1-1 con Saint Etienne y evitó en extremo la derrota, con un gol en contra en el descuento por la fecha 32 de la Ligue 1 de Francia, pero el punto sumado no le permitirá ser campeón este fin de semana.

Para festejar el séptimo título de su historia, el PSG necesitaba vencer al Saint Etienne (9º) y esperar la derrota el sábado del Mónaco ante el Nantes (8º).

Todo pareció ir en contra de los parisinos, que encajaron el gol en contra en el 17 de la primera parte, anotado por Remy Cabella, y quedaron reducidos a 10 antes del descanso por la expulsión del central Presnel Kimpembe.

En la segunda parte, el arquero Alphons Areola salvó al París SG de encajar más goles y el uruguayo Edinson Cavani pareció querer demostrar que el líder de la Ligue 1 tenía una noche negra, al fallar un remate clarísimo a portería vacía (76).

Cuando todo parecía decidido, un centro desde la derecha del belga Thomas Meunier lo remató hacia su propia portería Mathieu Debuchy (90+2) para dar el empate final a los parisinos.

PROGRAMACIÓN, LIGA FRANCESA (HORA PERUANA)

SÁBADO 7: 10:00 a.m. Mónaco vs. Nantes, 1:00 p.m. Amiens SC vs. SM Caen/ Toulouse vs. Dijon/ Angers vs. Estrasburgo/ Guingamp vs. Troyes/ Bordeaux vs. Lille

DOMINGO 8: 8:00 a.m. Niza vs. Rennes, 10:00 a.m. Metz vs. Lyon, 2:00 p.m. Marsella vs. Montpellier