FIR participará en proceso electoral de octubre

Por. Jorge García

Feliz Lezama Abanto, Presidente de la Comisión de Restauración del Frente Independiente Regional (FIR), indicó “Se ha realizado un relanzamiento del FIR. A pesar de que como organización política siempre hemos estado en los procesos eleccionarios de Cajamarca, no hemos tenido mucha suerte en los últimos años”.

“Sin embargo tenemos la fortaleza que nos da el haber sido gobierno local. Los precandidatos son Víctor Vargas Vargas, Pocho Coronado, Julio Villegas y quien les habla. La idea es participar en las elecciones para el gobierno local” manifestó.

En cuanto a la posible de la participación de Lucho Guerrero, Félix Lezama fue enfático al responder que “Lucho es fundador del FIR, pero en esta oportunidad nos ha solicitado firmemente que no va participar como candidato. Claro que esto también responde a los estudios que hemos venido haciendo”.

“Las precandidaturas que le he mencionado van a ser ampliadas a mujeres y jóvenes, y estas se definirían el próximo 30 de abril en una pre-convención regional” agregó.

“En cuanto al tema de ir solos o en alianza, esto dependerá de las circunstancias en que se desarrollen los procesos. Hasta ahora estamos fortaleciendo la organización dándole cuerpo y forma que nos permita plantear una propuesta inteligente y consensuada, aunque esto lo anunciaremos oportunamente” acotó.