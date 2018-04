Sueña con vestir la ‘Bicolor’

Emanuel Herrera, goleador de Sporting Cristal y del campeonato, confesó que sería “hermoso” defender la bicolor y para eso no dudaría en realizar los trámites de nacionalización. ¿Qué dirá Ricardo Gareca?

“Si me dicen para nacionalizarme claro que lo haría. Sería hermoso defender la camiseta de la Selección Peruana. De hecho que sí, es un sueño para mí el poder jugar para una selección”, dijo el delantero argentino.

“Sí me nacionalizaría si me lo piden. En mi país sería imposible con todos los futbolistas que hay en mi puesto, pero sería un sueño hermoso y me gustaría jugar por la Selección Peruana. También hay que ver la parte reglamentaria, no sé cómo es ese tema pero diría que sí a ojos cerrados”, añadió.

Emanuel Herrera habló además de lo cómodo que se siente en el país y sobre todo jugando con los celestes. “Encontré mi lugar en el mundo en Sporting Cristal. Me tratan bien, la gente es espectacular y acá en Perú siempre me han tratado de la mejor manera”, dijo.