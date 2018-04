ENTREVISTA “No respaldo a las personas vinculada al narcotráfico, pena de muerte para ellos”

Panorama conversó con la congresista Karla Schaefer Cuculiza, de la bancada de Fuerza Popular, sobre sus colegas Lourdes Alcorta, Úrsula Letona y Luis Galarreta, mencionados por Kenji Fujimori en los kenjivideos, de haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. También habló de Edwin Vergara, legislador relacionado con un narcotraficante colombiano. A continuación sus declaraciones:

Por: Pedro Aliaga Correa

– Al parecer Kenji Fujimori les está haciendo la vida imposible. Ha dicho que tres congresistas de Fuerza Popular han recibido dinero de Odebrecht. – Me hubiera gustado que me llame por temas que están pasando en Trujillo, por las lluvias que son temas más importantes, porque cada uno tiene que resolver sus cosas.

Él (Kenji Fujimori) va a tirar, no digo la palabra, con ventilador, porque se siente acorralado; entonces, acá seamos claros, llama y pregunta a los tres congresistas y ellos ya han salido a hacer sus descargos y están llanos a que los investiguen y es horrible que manchen la honra de esas personas. Ya salió el congresista (Guillermo) Bocángel, a través de una carta, pidiéndole disculpas a (Úrsula) Letona y así seguro seguirá sucediendo, pero ya manchó la honra, ya salieron en primeras páginas. Acá, seamos claros, por último Odebrecht, (Marcelo) Odebrecht y (Jorge) Barata ya estaban presos en el 2016, considerando a Letona y a Lourdes Alcorta que siempre ha tenido conducta intachable y ella te puede dar la respuesta del caso y Luis Galarreta no eran congresistas de Fuerza Popular en el 2011, pero ahora sí están acá y ellos están llanos a aclarar eso; además, ya dijeron claramente que lo van a denunciar (a Kenji Fujimori), no lo digo yo, lo dicen ellos.

– ¿Puede decir lo mismo de su colega Yesenia Ponce?

– Ese es otro tema muy diferente, son actos que ella debe sustentar su verdad, si es que la tiene, sino someterse, así de simple señor, uno se pasa la luz roja y la luz es igual para todos, si ella cometió un error tiene que asumir su responsabilidad y no pedir que nadie la defienda.

– En el caso del congresista también de su bancada Edwin Vergara, relacionado a un exsocio suyo cuya actividad es el narcotráfico. ¿Lo respalda?

– ¿A quién voy a respaldar? Usted se ha equivocado, sabe a quién ha llamado para empezar.

“NO RESPALDO

A NADIE”

– La he llamado porque son congresistas de su bancada.

– Mire, cada uno se tiene que defender, yo no respaldo a nadie que pueda tener vinculaciones con narcotraficantes, yo tengo una posición sobre el narcotráfico, esa gente debería tener pena de muerte porque matan familias, matan sociedad, porque tienen muchos países asiáticos, entonces el congresista Vergara se está sometiendo a todas las investigaciones del caso, ha pedido que le levanten el secreto bancario y de sus comunicaciones y también su inmunidad parlamentaria, él mismo lo ha pedido, lo cual me parece correcto y se allana a todas las investigaciones del caso.

– Sin embargo, los congresistas también de su bancada Héctor Becerril y Daniel Salaverry han dicho que sí respaldan al legislador Vergara.

– Esa son suposiciones, es como el congresista que tuvieron en Trujillo (refiriéndose a José León) en donde se incautó el cargamento más grande de la historia del narcotráfico, más de cuatro toneladas, él se sometió a las investigaciones y hasta el momento no sé qué paso, pero imagínate, en su propia casa vivían los narcos o ya se olvidó la gente, y de quién era congresista, de (Alejandro) Toledo. Lamentablemente los tentáculos del narcotráfico siempre quieren estar en el poder, como en todos los países del mundo.

“TAMBIÉN ME

HAN CITADO”

– El fiscal José Pérez ha manifestado que va a citar a la congresista Letona en el caso de lavado de activos sobre los aportes a Fuerza Popular.

– A mí también me han citado señor, yo aporto todos los meses el 10 % de mi sueldo desde que soy congresista, y en base a esos aportes me están citando, me hubiera gustado que así como han citado a 1 500 personas de Fuerza Popular del 2011, sobre los aportes, hubieran citado a los del APRA, a los de Ollanta Humala, a los de Perú Posible y a los de la señora (Susana) Villarán que no me acuerdo ni como se llama su partido, porque encima, aparte de ser personajes políticos, han sido autoridades relacionadas a estas empresas corruptas y por allí ha debido comenzar la justicia de nuestro país, yo no tengo ningún problema que me investiguen, no lo tengo, pero hay prioridades, quiénes se han levantado la plata del país siendo autoridades o siendo presidentes regionales, que han tenido obras que les han dado.

– Eso es un mal que está en el Ministerio Público y en el Poder Judicial que no actúan de acuerdo a ley. Son muy drásticos con unos y muy endebles con otros.

– Eso está mal, porque la justicia es para todos, como te dije, nos pasamos la luz roja y es la misma multa, sea quien sea, lo que quiero de mi Poder Judicial es su independencia y su objetividad, no que actúen por simpatía y que siempre tiene que haber una priorización. Es como un juzgado de familia, su prioridad debe ser donde hay niños, es el interés superior del niño y está señalado en la ley, no es cierto, hay prioridades, hay actos de corrupción vinculados a estos monstruos, que gracias a Dios ya metieron a Lula (expresidente de Brasil) preso, que ha sido el abanderado de llevar, vamos a llamar esta filosofía del poder ligado a la corrupción de la construcción, entonces tú comienzas donde el que ha sido autoridad, el que le dio la concesión, el que le dio la obra, el que firmó las adendas, el que sobrevaluó las obras, por lo que informan, los de Lava Jato, hay una sobrevalorización de más de 10 mil millones de dólares, ¿puedes creer eso? Al pobre lo volvieron más pobre, esa gente ha traicionado al pueblo.

RECONSTRUCCIÓN

– Hablemos de las lluvias y la reconstrucción del país.

– Regiones afectadísimas. Cajamarca, zonas incomunicadas, gente que ha perdido sus sembríos, eso es terrible y aquí no pasa nada, yo le quiero dar la venia al señor (Martín) Vizcarra, al presidente, pero la próxima semana comienzo a hablar con él, ya armó su equipo, ya tiene que replantear esta forma que ha venido trabajando la autoridad de la reconstrucción con cambios y sus proyectos de rehabilitación nunca han existido, y para que nos digas qué va hacer, cuáles son los cambios, o no sé reinventar, esos términos que usa, pero acá nuestras poblaciones necesitan ser atendidas, reactivar sus economías, los agricultores en Piura están fregados por no decir otra palabra, de las 748 fichas de rehabilitación, no de reconstrucción, solo han atendido 124. ¡Por favor!

– Hay graves problemas, pero los congresistas se entretienen y descuidan los problemas del país en otras cosas.

– Realmente sí, el país se desangra y están diciendo que Kenji, que el video y no sé qué cosa. ¡Por favor! Eso que vaya a las investigaciones, pero a la gente más le interesa eso, darle más agilidad a nuestro país para el crecimiento económico, el desarrollo de las obras que está esperando más de un año en regiones como la tuya y como la mía.