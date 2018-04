Estudiantes de la Universidad de Chiclayo se enfrentan a la Policía

Jaén.- El lunes, 9 de abril, más de un centenar de alumnos protestaron en el frontis de la sede en esta ciudad de la Universidad de Chiclayo, reclamando el inicio de clases de inmediato.

Los estudiantes, algunos junto a sus padres, esperaron que directivos de esta casa superior de estudios dieran respuestas sobre cuándo empezaría el ciclo académico. Según señalaron, primero les dijeron que comenzaría cuando se actualizara el sistema de notas y se hicieran los pagos correspondientes.

Los universitarios indicaron que ya han efectuado todos los pasos correspondientes; sin embargo, hasta el momento las clases no se han iniciado y, peor aún, los directivos no dan la cara ni respuesta alguna y los alumnos tendrían que esperar hasta hoy miércoles o el lunes próximo para el diálogo.

Aseguraron también que en el interior de la universidad no había nadie, solo secretarias y los guardianes, y hoy miércoles estaría llegando una comisión de Chiclayo para tratar de solucionar este conflicto, informó Radio Marañón.

Reiteraron que exigen el inicio de clases de inmediato. “Nosotros no tenemos la culpa que no exista personas que no sepan matricular a los alumnos, necesitamos que las clases comiencen ya”, sostuvo una estudiante.

ENFRENTAMIENTOS

No obstante, después de varios enfrentamientos con el contingente policial que resguardaba la universidad, se inició el conflicto que desataría el lanzamiento de bombas lacrimógenas a los universitarios, transeúntes y prensa que estaba en las afueras de la Universidad de Chiclayo.

Los padres de familia que se encontraban apoyando a sus hijos tuvieron que retirarse, para evitar más heridos.

Se tuvo conocimiento que el saldo de este enfrentamiento fue de dos alumnos, ambas mujeres lesionadas, un estudiante detenido pero que no fue llevado a la Comisaría de Jaén y también un policía tuvo que ser trasladado a una clínica porque había resultado con la cabeza rota y aún está en observación.

El comandante PNP Juan Maco Castro, jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Jaén, justificó las bombas lacrimógenas como la recuperación de la vía pública, pues la protesta impedía el libre tránsito vehicular y peatonal por la zona.

Indicó que lo único que la Policía estaba haciendo era seguir los protocolos necesarios, pues tenían que normalizar la situación.

Asimismo, también aseguró que la rotura de vidrios se debió a los estudiantes que también atacaron a la Policía cuando sucedió el enfrentamiento y no fue cuando se lanzaron las bombas lacrimógenas.